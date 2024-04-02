Tutdere, “18 oyluk bir fark var, itirazlar devam ediyor. Besni’de sandıktan CHP çıktı.” dedi. KRT’de yayınlanan Günizi programında, Aslıhan Güvenilir’in sorularını yanıtlayan Tutdere, Besni ilçesinde sandıktan CHP’nin çıktığını, ancak AK Parti’nin itirazları üzerine yasal sürecin devam ettiğini söyledi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde sadece merkezde değil, ilçe bazında da AK Parti’nin zayıfladığını belirten Tutdere, şu açıklamalarda bulundu:

“Gölbaşı’nı aldık, Besni’yi de aldık. 18 oyluk bir fark var, itirazlar ve yasal süreç devam ediyor. Besni halkı CHP’yi tercih etti, CHP sandıktan çıktı ama şu anda AK Parti’nin itirazları var, sonra CHP’nin itirazları var şu anda süreç netleşmiş değil. Biz birçok beldeyi de kazandık burada. Mesela Çelikhan’ı DEVA Partisi kazandı. AK Parti sadece Kâhta’yı, Samsat’ı ve Gerger’i alabildi yani ilçe bazında da AK Parti’de bir gerileme var. AK Parti’nin çok güçlü olduğu ve yıllardır iktidar olduğu merkezde tarihi bir farkla bu seçimi kazandık.”

Kaynak : PHA