Tahmini Okuma Süresi: dakika

TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak gezeteci Timur Soykan’ın gündeme taşıdığı iddialarla ilgili konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Savcılarına “Bu iddiaları araştırın; adliyemizi, adalet çalışanlarımızı bu ayıptan kurtarın” diye seslendi.

“Bir Kısım Hâkim ve Savcıların Çetelere Teslim Olduğunu Üzülerek Görmekteyiz”

Yaşananların yargının içinde bulunduğu acı tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardığını ifade eden Tutdere, “Yaklaşık bir haftadır vicdanlı, cesur bir savcının Hâkimler Savcılar Kuruluna yazdığı bir dilekçenin içeriğini kamuoyu tartışıyor, konuşuyor. Dilekçe içeriğindeki iddialar, yargı sistemimizin içerisinde bulunduğu acı tabloyu tüm çıplaklığıyla bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Yirmi yıldır Ak Parti’nin yönettiği Türkiye'de anayasal görevi çetelerle, yasa dışı işlerle uğraşmak olan yargıdaki bir kısım savcı ve hâkimin çetelere teslim olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu anlatılanların buz dağının sadece görünen yüzü olduğunu hepimiz biliyoruz, milletimiz de biliyor.

“Adliyelerimizi Bu Ayıptan Kurtarın”

Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Savcılarına çağrı yapan Tutdere, “BirGün gazetesindeki bu iddiaları araştırın; adliyelerimizi ve adalet çalışanlarımızı bu ayıptan kurtarın” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA