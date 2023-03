CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nin kurduğu ve kurulumunu yaptığı çadır kent ile konteyner kent alanlarının önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Milletvekili Tutdere, “CHP’nin sadece 11 büyükşehir belediyesi değil, tüm belediyeleri depremin ilk anından beri Adıyamanlıların yardımına koştular. Adıyamanlılar enkaz altında soğuktan donarak öldüğünde siz neredeydiniz? AFAD’ınız, Kızılay’ınız neredeydi” dedi.

"CHP depremin ertesi günü milletvekilleri, belediyeleri ve örgütleriyle birlikte Adıyamanlıların yanındaydı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurulumunu yaptığı konteyner kent alanında konuşan Milletvekili Tutdere, “Arkamda gördüğünüz konteyner kenti İzmir Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz burada 350 adetlik konteyner kent inşa ediyor. Yine aynı yerde Mersin Büyükşehir Belediyemiz konteyner kent yapıyor. İzmit Belediyemiz de şehrimize çadır kent yaptı. CHP depremin hemen ertesi günü 10 milletvekiliyle beraber, bütün belediyeleri ve örgütleriyle birlikte Adıyamanlıların yanındaydı. Bundan sonra da yanında olmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı’na bir önerim var. Danışmanlarını Adıyaman’a göndersin, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyelerinin yaptığı ve yapmakta olduğu çalışmaları yerinde incelesinler.” diye konuştu.

"Bay Kemal’in belediyeleri ilk gün de vardı, yarın da burada olmaya devam edecek"

Tutdere, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı konteynerkentin önünde ise vatandaşlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Milletvekili Tutdere, “Bay Kemal’in belediyeleri, milletvekilleri, tüm örgütleri depremin ilk gününden bu yana Adıyaman’daydı. Mersin Büyükşehir Belediyemiz şu an bulunduğumuz yerde 670 adetlik konteyner kentin inşasına başladı. En kısa sürede tamamlayıp Adıyamanlı hemşehrilerimizin hizmetine açacak. Belediyelerimiz ilimize gönderdiği mobil mutfaklarla depremin ilk anından itibaren Adıyamanlı hemşehrilerimize sıcak yemek dağıtıyorlar. Belediyelerimiz depremin ilk gününden itibaren tırlar dolusu yardımları Adıyaman Koordinasyon Merkezimize ulaştırdılar. Bu yardımları en ücra köylerimize kadar ulaştırdık. Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum: Bay Kemal’in belediyeleri ilk gün de vardı, bugün de buradalar, yarın da burada olmaya devam edecekler” dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyeleri Adıyaman’ın her yerinde"

Son olarak İzmit Belediyesi’nin kurduğu çadır kentin önünde konuşan CHP’li Tutdere, CHP’li belediyelerin Adıyamanlıların yanında olduğunun altını çizerek,"İzmit Belediyemizin kurulumunu yaptığı 75 kıl çadırdan oluşan çadır kent. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyeleri Adıyaman Merkez’de de, Gölbaşı’nda da, Çelikhan’da da var, köylerimizde de var her yerde varlar. Her zaman Adıyamanlının yanında oldu, olmayı da sürdürecek." şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA