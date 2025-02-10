TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, kentte yürütülen çalışmalar ve belediyenin projeleri hakkında Başkan Tutdere’den bilgi aldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma sürecinde ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir destek mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu belirterek, iş dünyasının katkılarının bu süreçte büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Adıyaman’ı yeniden inşa etmek için iş dünyasının desteği önemli”

TÜSİAD heyetinin Adıyaman ziyaretini önemli bir dayanışma adımı olarak değerlendiren Başkan Tutdere, “Depremin yaralarını sarmak için iş dünyasının desteğine ihtiyacımız var. Adıyaman, tarih boyunca üretkenliği ve emeğiyle öne çıkmış bir şehir. Bugün burada TÜSİAD yönetimini ağırlamak, Adıyaman’ın geleceği için umut verici. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak, ekonomik ve sosyal gelişimi desteklemek adına TÜSİAD ile iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise depremden etkilenen şehirlerin ekonomik olarak güçlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Adıyaman gibi şehirlerimizin yeniden yapılanma sürecinde sanayi, ticaret ve istihdam alanlarında desteklenmesi büyük önem taşıyor. TÜSİAD olarak, iş dünyasının bu sürece katkı sağlaması için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’da ilk yönetim kurulu toplantısı

TÜSİAD, tarihinde ilk kez İstanbul dışında bir yönetim kurulu toplantısını Adıyaman’da gerçekleştirdi. Toplantıda, deprem bölgesinin ekonomik kalkınması, yatırımların teşvik edilmesi ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde yeni projelerin hayata geçirilmesi gibi konular ele alındı. TÜSİAD heyeti, Adıyaman’daki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelerek kentin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

TÜSİAD’ın bu ziyareti, Adıyaman’ın yeniden yapılanma sürecine yönelik iş dünyasının ilgisini artırması ve yeni iş birliklerinin önünü açması açısından büyük önem taşıyor. Adıyaman Belediyesi ve TÜSİAD arasındaki görüşmelerin, ilerleyen süreçte yeni projeler ve iş birliği modelleriyle devam etmesi bekleniyor.



Kaynak : PHA