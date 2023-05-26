Türkiye İttifakı’nı oluşturan partiler ortak açıklama yaparak Yüksek Seçim Kurulu’na 14 Mayıs seçiminin iptali ve seçimde oy kullanan sığınmacıların sayısını öğrenmek için dilekçe verdi.ANKARA (İGFA) - Anadolu Birliği Partisi, Yeniden Anavatan Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Ekonomi Kalkınma Partisi, Vatan Severler Partisi, Yeni Yol Partisi, Yeniden Diriliş Partisi ve Yükseliş Partisi tarafından oluşturulan Türkiye İttifakı Yüksek Seçim Kurulu’na 14 Mayıs seçimlerinin iptali ve seçimlerde kaç milyon sığınmacının oy kullandığına dair bilgi almak için dilekçe verdi.

Verilen dilekçenin ardından ortak açıklama yapıldı.

YALÇIN: TÜRKÇE BİLMEYENLER SEÇİMDE OY KULLANDI

İlk olarak konuşan Türkiye İttifakı oluşturan partilerden Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, madem 13 milyon sığınmacı var, hükümet vemuhalefet neden bir YSK'ya başvurup bunların oy kullanmasına engel olamadı diye sordu. YSK'ya dilekçe vererek itiraz ettiklerini kaydeden Yalçın, "Zaten ülkede her türlü sahte belgelerle, sahte insanlarla, sahte diplomalarla ve sahte anlayışlarla ülke son derece iyi yönetildiği düşünülüyor. Ama biz bunları aynı şekilde kabul etmiyoruz ve bu ülkenin artık işin ehli olan insanlara bırakılmasını ve bu işin ehli olan yöneticilere bırakılmasını talep ediyoruz. Bu ülke kimsesiz değil. Bu vatan sahipsiz değil. Bu bayrak asla ve asla milletin vazgeçilmezi olan asla ve asla olmazsa olmazımız olan bir bayrağımızdır" diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Hasan Güral ise, 13 milyona yakın Suriyeli sığınmacının her ne kadar rakamları küçük gösterilse de herkesin gerçeklerini herkesin bildiğini söyledi. Diğer siyasi partilere seslenen Güral, normal bir seçim sürecinde olmadıklarını belirterek, "Hükümetçilik oynamanın anlamı yok. Yapılan yanlışı hep birlikte el ele diz dize, gönül gönüle tutuşup düzeltme mecburiyetimiz var. Ülkemiz gerçekten aydınlığa değil, karanlığa doğru gitmektedir. Bizler kimiz? Biz Türkiye İttifakıyız. Türkiye İttifakı artık ete kemiğe bürünmüş, kendi içerisinde 8 partiyle yoluna devam etmektedir. Ama diğer partiler hükümetçilik oynadıkları için diğer partileri kandırmak, seçimlerde yer almak için hareketlere giriştiler. Biz buna kalmadık yerimizde duruyoruz. Bizim gayemiz Cumhuriyet, bizim gayemiz devlet, bizim gayemiz millet Biz Cumhuriyet nöbetimize halen devam ediyoruz. Sonuna kadar da edeceğiz. Biz doğru duracağız. Doğru durduğumuz zaman eğri kendi cezasını zaten bulacaktır" dedi.

SANDAL: YSK YANDAŞ BİR KURUM VE YOK HÜKMÜNDEDİR

Türkiye Ekonomi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sandal ise sığınmacılar konusunda aynı fikirde olduklarını belirterek, "13 milyonun kaç milyon kişisi oy kullandı bunu Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayamadı ancak bu konuda dilekçe verdiklerini söyledi.

Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Halime Koşmaz da, “Biz Türkiye ittifakıyla yol almaya devam edeceklerini kaydetti.