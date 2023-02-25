Türk Oftalmoloji Derneği, 11 ilimizi etkileyen deprem sonrasında afet bölgesindeki destek çalışmalarına ilk günden bu yana devam ediyor. Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran koordinasyon çalışmalarını farklı şehirlerde sürdürürken Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne konteyner ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne malzeme desteği sağlandı.

Prof. Dr. Ziya Kapran depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki Türk Oftalmoloji Derneği Şubelerinin yöneticileriyle ve bölgedeki hastanelerde görev yapan doktorlarla yakın temas halinde bulunduklarını belirterek, “İlk günden bu yana halkımızın ve hekimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. TOD olarak farkındayız, yolumuz uzun, daima bölge halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.