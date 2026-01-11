Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Perre Haber Ajansı personeliyle bir araya geldi. Başkan Ertaş, ziyarette yaptığı açıklamada, 'Basınımız özgür olduğu sürece, bu milletin sesi olmaya devam edecektir' dedi.

'Perre Haber Ajansı, Adıyaman'ın Sesi Olmaya Devam Ediyor'

Başkan Ertaş, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Bu vesileyle Perre Haber Ajansı'nı ziyaret ettik. Basınımız özgür olduğu sürece, bu milletin sesi olmaya devam edecektir. Bu anlamda Perre Haber Ajansı'nın, Adıyaman'ın sesi olması adına güzel bir basın yayın kuruluşu olduğunu düşünüyoruz. Ziyaretimize buradan başladık; ilginize teşekkür ederiz.

'6 Şubat Depremlerinde Yaşamını Yitiren Gazetecilerimizi Rahmetle Anıyoruz'

Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren gazetecilerimizi ve basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Yaşamını yitiren 14 gazetecimiz Adıyamanlıydı; hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Fedakarca görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz.'

