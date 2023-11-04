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Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde, Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü yakınlarında meydana geldi. İki arkadaşı ile tarlaya giden Mehmet Tükenmez (63), dönüş yolunda yanında bulundurduğu tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olayı gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Tükenmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA