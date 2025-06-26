Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK ve FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor. Pençe-Kilit’te terörist sığınakları imha edildi, sınırda 199 şahıs yakalandı, Hatay’da 72 kg uyuşturucu ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. TSK’nın, milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere karşı kararlı mücadelesinin devam ettiği vurgulandı.

Kara Kuvvetleri Karargâhında gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, basın mensupları ile son operasyonlarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca, 1 PKK’lı terörist teslim oldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Hudutlarımızda 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 199 şahıs yakalandı, 991 şahıs ise engellendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wUM5Pk4LeC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2025

SINIR GÜVENLİĞİNDE YOĞUN DENETİM

Sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında, 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 199 şahıs yakalandı, 991 şahıs ise yasa dışı geçiş yapamadan engellendi. 2025 yılı başından itibaren sınırda yakalanan kişi sayısı 2 bin 880’e, engellenen kişi sayısı ise 39 bin 970’e ulaştı. Hatay hudut hattında ise 72 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SURİYE’DE TÜNEL İMHA ÇALIŞMALARI

Suriye Harekât Alanları’nda sürdürülen “tünel imha” faaliyetlerinde, Tel Rıfat’ta 168 kilometre, Menbic’te ise 174 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

Bakanlık, FETÖ ile mücadelesini yeni bilgi ve belgeler ışığında kararlılıkla sürdürüyor. 2025 yılında, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla 102 personel TSK’dan ihraç edildi. Bakanlık, FETÖ ile mücadelenin ilk günkü hassasiyetle devam edeceğini vurguladı.