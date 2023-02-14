TSK'nın depremin ilk anından itibaren seferber ettiği helikopter ve uçaklarla, depremzelere ulaştırılan malzemeler ise askerler tarafından omuzlanarak taşındı.

TSK, deprem felaketinin ardından uçak ve helikopterlerini depremden etkilenen kentler ve depremzedeler için seferber etti. Türkiye'nin farklı kentlerinden arama kurtarma görevlileri, sağlık personelleri ve TSK mensuplarını taşıyan uçaklar, depremden etkilenen kentlere hızlıca ulaştı. Uçak ve helikopterler, ekiplerin yanı sıra depremzedelerin ihtiyaç duyacağı ilaç ve diğer yaşam malzemelerini de depremin vurduğu 10 ile taşıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seferber olduğu süreçte, depremzedelere ulaştırılan sağlık ve yaşam malzemeleri askerler tarafından uçak ve helikopterlere taşındı. Adıyaman Havaalanına inen uçak ve helikopterdeki malzemeler yine askerler tarafından omuzlarda taşınarak depremzedelere ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, depremin hemen ardından derhal çalışmalara başlandığı ve tüm imkanların seferber edildiği vurgulanarak, "Milletinin bağrından çıkan Mehmetçiklerimiz depremin hemen ardından devletin diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte derhal çalışmalara başlamış ve milletimizle el ele, tek yürek, tek yumruk olarak tüm imkânları ile seferber olmuştur. TSK’ya ait Cougar, Sikorsky ve CH-47-Chinhook ağır nakliye helikopterleri ve uçaklar; sıhhi tahliye başta olmak üzere sağlık ve arama-kurtarma personelinin bölgeye sevki, depremden zarar gören bölgelere insani yardım malzemelerinin (çadır, erzak ve yaşam malzemesi) naklinde görev almaktadır. Mehmetçiğin canla başla sürdürdüğü mücadelesi büyük bir özveri ile aralıksız devam ediyor" denildi.



Kaynak : PHA