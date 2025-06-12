AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Radar değil hız ihlali öldürüyor"

“Son tepkiler ceza yüksekliğinden değil, radar uygulamalarından”

Güler, AK Parti’nin TBMM Başkanvekili ve Başkanlık Divanı üyeliklerinin belirlendiği kapalı grup toplantısı sonrası gazetecilerin trafik cezalarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı süresince yaşanan ölümlü trafik kazalarına dikkat çeken Güler, cezaların artırılmasını savundu. “Yılda ortalama 6 bin 350 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz ve bu rakam uzun süredir sabit. Bu kabul edilemez” diyen Güler, özellikle kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani şerit değişikliği gibi ihlallerin ölümlere yol açtığını vurguladı.

Trafik cezalarına yönelik vatandaş tepkilerinin ise cezaların yüksekliğinden değil, aşırı radar uygulamalarından kaynaklandığını söyleyen Güler, bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortak bir komisyon kurulduğunu ve uygulamaların gözden geçirileceğini belirtti.

“Radar uygulamalarında, hızın aniden düşürüldüğü noktalar vatandaşların tepkisini çekiyor. Sürücüler, hız limitinin düşürüldüğü bölgelerde yeterince uyarılmadıklarını düşünüyor. Bu da tedbir alınmasını geciktiriyor.”

"99,5’ine ceza uygulanmadı"

Kurban Bayramı’nda trafiğe çıkan araçların yüzde 99,5’ine ceza yazılmadığını belirten Güler, “Ceza oranı çok düşük. Ancak bu caydırıcılık eksikliğine neden oluyor. Sürücülerin çoğu hâlâ uykusuz araç kullanıyor, sinyalsiz şerit değiştiriyor ve hız sınırına uymuyor. Biz bu ihlallerin önüne geçmek zorundayız” dedi.

Genel Kurul’a gelecek teklifin ayrıntıları

TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta görüşülmesi planlanan kanun teklifi şu düzenlemeleri içeriyor:

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL,

Ehliyeti geçici veya tedbiren alınmış olmasına rağmen araç kullananlara 200 bin TL idari para cezası,

Bisiklet yollarında ve yaya yollarında motorlu araç kullanımına yasak ve bu yasağa uymayanlara ceza,

Düğün, asker uğurlaması gibi nedenlerle trafik akışını engelleyen araç konvoylarına ceza,

Trafiğe kapalı alanlarda yetkisiz araç kullanımı da cezai yaptırım kapsamına alınıyor.

Meclis Kulislerinde “Radar” Sohbeti

Kurban Bayramı’nın ardından TBMM’de mesaiye başlayan milletvekilleri de radar uygulamalarına dair vatandaşlardan gelen şikâyetleri gündeme getirdi. Bazı vekiller, yollarda hız sınırına uymaya çalışan araçlar nedeniyle sol şeritlerde bile yavaşlamaların olduğunu belirterek, radar uygulamalarının trafik akışını yavaşlattığını ifade etti.

Bir milletvekili, yaşadığı gözlemi şöyle aktardı:

“Eskiden sol şeritte giderken araçlar yol verirdi, ama bu bayramda herkes aynı hızda ve yavaş ilerliyordu. Önce anlayamadım ama sonra bunun radar uygulamasından kaynaklandığını fark ettim.”

Güler: "İnsan hayatı her şeyden değerli"

Sözlerini, “Yaşam hakkı her şeyden önce gelir” diyerek tamamlayan Güler, trafik cezalarının artmasının gerekli olduğunu yineledi. “Bu düzenlemeleri yapmazsak, her bayram binlerce aile yasa boğulmaya devam edecek” diyen Güler, kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda gündeme alınacağını kaydetti.

Kaynak : PHA