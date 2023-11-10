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Öğrenciler, öğretmenler ve velilere yarı yıl tatili nedeniyle ilgili mesaj aktaran Ali Tosun, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ulaşıldığını katarak bu süreçte öğrencilerin bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Velilere tavsiyelerde bulunan Tosun, mesajının devamını şöyle sürdürdü:

"Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenler ve saygıdeğer velilerimiz; 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ulaşmış bulunuyoruz.

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu yılki eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatiline bugün itibariyle girmiş bulunuyorsunuz. Tatilinizi dinlenerek, ailenize ve sevdiklerinize zaman ayırarak, birlikte vakit geçirmenin mutluluğuyla çok kitap okuyarak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak, geçirmenizi arzu ediyorum. İyi tatiller.

Saygıdeğer velilerim, eğitimin en önemli ögelerinden biri olarak bizlere verdiğiniz destek ile sizlerin de en az çocuklarımız kadar yorulduğunuzu biliyoruz. Bizler bu süreçte, Mesleki Eğitim Çalışmaları kapsamında öğretmenlerimizle birlikte ara tatil sonrası için hazırlıklarımızı yapıyor olacağız. Geleceğimizin mimarı evlatlarımızla önümüzdeki bir hafta verimli ve keyifli vakit geçirmenizi diliyorum.

Değerli meslektaşlarım, Sizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlayan toplumun cefakâr yapı taşlarısınız. Göz nuru çocuklarımızın yetişmesinde, ulaştıkları bütün başarılarda, iyiliklerde, güzelliklerde en büyük pay ve başarı size aittir. Verdiğiniz emek ve gayretlerinizi takdir ediyor, üstün gayretleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimize iyi bir tatil diliyor, ara tatilin ardından tekrar okullarımızda birlikte olmayı temenni ediyorum. Bir hafta sonra, kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın."



Kaynak : PHA