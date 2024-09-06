Eğitimde slayt eşliğinde ve kaza anlarından farklı görsellerle trafiğin insan hayatındaki yeri ve buna karşı alınacak tedbirler anlatıldı.

İnsanın olduğu yerde trafiğin de olacağının belirtildiği sunumda trafikte kazalara sebep olmamak ve meydana gelebilecek kazalara engel olmak için alınması gereken önlemler aktarıldı. Bir sürücünün öncelikle aracının dış ve iç kontrollerini yaptıktan sonra aracının kapısını açması ve araca bindikten sonra sürücü koltuğunu ve aynaların ayarlarını kendisine göre yapması gerekir. Aracı sabır vitesine takıp yola çıkması gerekir.

Araç kullanırken güvenli sürüş tekniklerini uygulayan sürücülerin kaza yapma riskinin çok az olduğu gözlenmiştir. Uykusuz, dikkatsiz ve sinirli araç kullanan sürücülerin de kaza yapma risklerinin çok yüksel olduğu görülmüştür.

“KARŞILIKLI ANLAYIŞ VE NEZAKET ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ BİLE ÇÖZER”

Trafik keşmekeşi ve kaza risklerine karşı en büyük çözüm sabırdır. Kaza anında ve sonrasında kavga ederek hiç bir sorun çözülemez. Karşılıklı anlayış ve nezaket çözümsüzlüğü bile çözer.

Kuralsızlık bulaşıcıdır. Kimseyi mağdur etmemek için kuralsızlık bulaşıcılığına engel olanların ilki siz olun.

Yapılan sunumda önceki yıllara göre içerisinde bulunduğumuz yılda kaza oranın düştüğü ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşılarak; “Bir önceki yıla göre meydana gelen kaza sayısı ve bu kazalardaki kayıp ve yaralı sayısında her ne kadar biraz düşüş görünse de bu yeterli değildir. Bu sayıyı en aza indirmek için açılan yeni yollar, trafik işaret ve işaretçilerinin yanında sürücü eğitimleri de büyük bir önem arz etmektedir.

Kazaların önemli oranı aşırı hıza bağlı olarak yaşanmaktadır. Sürücülerin yolun durumuna göre hız limitini ayarlamaları gerekir. Reaksiyon mesafesinde değilseniz kaza kaçınılmazdır. Telefonla görüşerek araç kullanan kişi, içkili sürücü ile aynı reaksiyonu gösterir. Eğitim durumu arttıkça, trafik akışının olduğu yollar düzeldikçe inanıyoruz ki meydana gelen kazalarda da büyük bir düşüş sağlanacaktır. Kaza riskini sıfırlamamız mümkün değildir. Bu nedenle herkes her an kaza yapabilir öngörüsüyle hareket etmelidir. Hayat bi hareketine bakar: Ya tamam, ya devam!..”

Konu ile ilgili MOTAŞ’tan yapılan açıklamada;

“Malatya’nın toplu taşımasını sağlayan kurumumuz, belli periyodlarla değişik konularda personeline eğitimler vermektedir. Verilen eğitimlerle birlikte şoförlerin karıştığı kaza sayısında her yıl belli bir düşüş sağlanmıştır.

Yolcunun misafirimiz olduğu bilinciyle davranıyoruz. Misafiri nasıl ağırlıyorsak öyle hareket ediyoruz. Bu anlamda yolcularımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini yükseltmek ve kaza oranlarını asgariye indirmek için personel eğitimlerimiz, toplu ulaşım hizmetini devam ettirdiğimiz sürece belli aralıklarla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA