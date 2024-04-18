AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre, deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi.

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, bir televizyon kanalına canlı bağlanarak, "Buğdağlı köyünde bazı evler yıkıldı," ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirtti. Bakan Yerlikaya, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," dedi.

Depremin merkez üssü olan Sulusaray’da, saat 18.11’de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. İlçeye bağlı Buğdağlı köyünde bazı evlerin yıkıldığı öğrenildi.

Yetkililer, deprem sonrası hasar ve can kaybı durumunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA