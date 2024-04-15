TikTok’un en sevilen etkinliklerinden ‘TikTok Reklam Ödülleri’ bu yıl ilk kez METAP bölgesinde düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - Daha önce pek çok kez dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen ‘TikTok Reklam Ödülleri bu yıl ilk kez METAP (Suudi Arabistan, BAE, Katar, Mısır, Türkiye, Güney Afrika ve Pakistan) bölgesinde düzenlenecek.

En özgün, yaratıcı, eğlenceli ve ilham veren reklam kampanyaları aracılığıyla TikTok’un öncü marka ve ajanslarını ödüllendirmeyi hedefleyen bu özel organizasyon, aynı zamanda kullanıcılara benzersiz bir reklam deneyimi sunmayı da hedefliyor. Bölgedeki üstün yetenekleri ve yenilikçi bakış açısını ödüllendirme hedefiyle düzenlenen ‘TikTok Reklam Ödülleri’, METAP bölgesindeki tüm marka ve ajanslardan gelen başvurulara açık!

‘TikTok Reklam Ödülleri’, başarılı TikTok kampanyalarını temsil eden 6 ana kategoriden oluştu:

1. ‘Benim için yaratıcı’: Bu kategori fikir ve stratejiye odaklanıyor. Yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak TikTok’ta ilk kez yapılan ve etkili sonuçlar elde eden marka ve ajanslar ödüllendiriliyor.

2. ‘Ana odak, topluluk’: İçerik üreticilerini ve topluluğu en iyi şekilde değerlendiren çalışmalar ödüllendiriliyor. İçerik üreticilerinin tarzlarını kampanyaya kusursuz bir şekilde entegre etmesi bekleniyor.

3. ‘Düşük Bütçeyle Lüks’: Bu kategori, sınırlı prodüksiyon bütçesini hem ücretli hem de organik içerikler için en yaratıcı şekilde kullanan kampanyalar için…

4. ‘Sesi Açın Lütfen!’: Bu kategoride ses unsurunu yaratıcı fikirlerin çıkış noktası olarak kullanan kampanyalar ödüllendiriliyor. TikTok’ta sesin farklı kullanımları ve aynı şekilde sesin kullanımına yönelik yaratıcı yaklaşımlar bulunuyor.

5. ‘Trend Belirleyici’: Bu, markaların ve ajansların TikTok aracılığıyla reklamcılığa yeni bir bakış açısı getirerek, yenilikçiliği ve kitleleri etkileme gücünü ortaya koyabilecekleri bir kategori...

6. ‘Halkın Seçimi’: Ödül töreni davetlilerinin oylarıyla seçilecek olan ‘Tüm Zamanların En İyisi’ ödülü, üstün yaratıcılık sergileyen, medya hedeflerine ulaşarak etkin bir çalışma gösteren en iyi kampanyaya verilecek. ‘Halkın Seçimi’ ödülü, TikTok trendlerinden yararlanan, bunu yaparken kullanıcıları eğlendiren kampanyaları takdir etmeyi amaçlıyor. Altı ana kategoriden herhangi biri için gönderilen tüm başvurular, otomatik olarak bu ödül için de değerlendirilmeye alınacak.

‘TikTok Reklam Ödülleri METAP’ hakkında son başvuru tarihi, 6 Eylül 2024 tarihi olarak belirlenirken, kazanan marka ve ajansların Kasım ayında açıklanacağı belirtildi.