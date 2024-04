TGC Başkanı Vahap Munyar törende yaptığı konuşmada “Ödül kazanan meslektaşlarımıza evrensel bir meslek olan gazeteciliğin kamu yararı taşıdığını, doğrunun, iyinin ve gerçeğin peşinde koştuğunu bizlere bir kez daha gösterdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 65 yıldır düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Tören 22 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’ni Genel Sekreter Sibel Güneş sundu. Törende laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, silah ve çalışma arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen, öldürülen gazeteciler, depremde ölen yurttaşlar, depremde ölen 33 gazeteci ile 25 Mart 2023 Cumartesi günü vefat eden TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Törenin sponsorluğunu Re-Pie Portföy Yönetimi Anonim Şirketi, Henley & Partners, Kahve Dünyası ve Dijital Basın üstlendi.

Vahap Munyar: TGC’nin ödülleri bağımsız ve bağlantısız gazeteciliği destekliyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar törenin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin 65’incisinde meslektaşlarımız ve konuklarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak kurulduğumuz günden bu yana Bağımsız ve Bağlantısız Gazetecilik yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenlediğimiz ödüller de bağımsız ve bağlantısız gazeteciliğin desteklenmesinde önemli rol oynuyor.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri yarışmasına katılan meslektaşlarım ürettikleri haberleriyle, programlarıyla, köşe yazıları ve fotoğraflarıyla ülkede koşullar ne olursa olsun haberin özgür dolaşımına çok önemli bir katkı sunuyorlar. Yılmadan büyük emek vererek yurttaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyorlar. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne basın, radyo-tv, internet ve dijital platformlarda ürettikleri haberleriyle, programlarıyla, köşe yazılarıyla katılan ve ödüle değer bulunan meslektaşlarımızı candan kutluyorum.

Gazetecilik yurttaşların haber almasına ve gerçekleri öğrenmesine hizmet eden bir meslektir. İçinde bulunduğumuz coğrafyada her gün yeni bir gerilimli gündeme uyanıyoruz Bu gerilimin ortasında bizlere düşen sorumluluklar da artıyor. Bizler Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de yer aldığı gibi “Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü kullanırken sonuçları ne olursa olsun, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak zorundayız. Başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü laiklik ve insan hakları olmak üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunmalıyız. İnsanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınmalıyız. Bunları yapabilmemiz için de gazetecilerin engellenmemesi, haberin suç sayılmaması gerekiyor. Gazeteciler olarak her zamankinden daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Siyasetin yükselen temposunda gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınmalıdır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici ve yanıltıcı davranışlarda bulunmamalıdır. Gazeteci mesleki nedenlerle zor durumda kalan meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmalıdır. Ülkemizde demokrasinin güçlenmesi için de atılması gereken birçok adım bulunuyor. Öncelikle meslektaşlarımız işten atılma, gözaltına alınma, tutuklanma, hedef gösterilme, sözlü ve fiziksel saldırıya uğrama tehdidi altında olmadan gerçeğin peşinde koşarak haber yapabilmelidir. Meslektaşlarımıza yönelik tüm haksız ve hukuksuz saldırılar engellenmeli, saldırganlar cezalandırılmalıdır. Her görüşten yurttaşın oyunu alarak göreve gelen siyasi partiler, her görüşten gazetecinin etkinliklerini izlemesine olanak sağlamalıdır. Akreditasyon uygulamalarından artık vazgeçilmelidir. Gazeteciler yurttaşların haber alma hakkı için peşinde koştuğu gerçeğe hepimizin ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Ödül kazanan tüm meslektaşlarıma yaptıkları haberlerle evrensel bir meslek olan gazeteciliğin kamu yararı taşıdığını, doğrunun, iyinin ve gerçeğin peşinde koştuğunu bizlere bir kez daha gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Yoğun emek vererek titiz bir çalışmaya imza atan Seçici Kurullarda görev yapan deneyimli meslektaşlarımıza da şükran borçluyuz. Törenimize katılarak bize güç verdiğiniz için tüm konuklarımıza ve meslektaşlarımıza, kardeş basın meslek örgütü temsilcilerimize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Sibel Güneş: Binlerce davaya, haksız gözaltı ve tutuklamalara rağmen gazeteciler görevlerini yapmaya devam ediyor

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş töreni sunarken “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 bin 750 üyesiyle Türkiye’nin en büyük gazetecilik meslek örgütü olmasının yanı sıra,1946’da kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla da Türkiye’nin en etkin kurumlarından biri olma özelliğini taşımaktadır” diyerek şöyle devam etti:

“Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde bu yıl Basın, TV-Radyo, İnternet ve Dijital Platform ana başlıkları altında toplam 33 ödül verildi. Ödüller, 65 yıldan bu yana sürdürülmekte olup, bu alandaki en saygın ödüllerin başında gelmektedir. Her dalda yarışmaya katılacak yapıtların Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi normlarına uygun olması ön koşuldur. Bu yıl da meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Seçici Kurullar toplantılarını yaptı ve bu yılın en başarılı haberlerini ve gazetecilerini belirledik. Gazeteciler haklarında açılan binlerce davaya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki tüm engellemelere, haksız gözaltılara, tutuklamalara rağmen görevlerini yine başarıyla yerine getirdi. Ödül verilen haberler Türkiye’deki değişmeyen krizli gündemin de simgesi aynı zaman da.”

Basın ödülleri

Murat Ağırel: Hala yaptığım haberin üzüntüsünü yaşıyorum

Murat Ağırel Cumhuriyet Gazetesi’nde 28 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Kızılay skandalında ikinci perde: Yardımları da satmışlar” başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu. Murat Ağırel ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar’dan aldı. Murat Ağırel ödülünü alırken duygularını şöyle paylaştı:

“Gazeteciler bütün haberleri doğrulatmak ve kamuoyuna ulaştırmak için çok yoğun çaba sarf ederler. Meslek hayatım boyunca da ilk defa bir haberin doğru çıkmaması için mücadele eden bir kişi olarak karşınızdayım. Bu haberle ödül aldım ama umarım yanlıştır dedim. Umarım 10 binlerce insanın can verdiği ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen bir deprem faciasında, insanlar soğukta donmak üzereyken ‘Kızılayımız umarım çadır satışı yapmamıştır’ diye dua ettim. Ne yazık ki gerçek çıktı. Hala bu haberin üzüntüsünü yaşıyorum. Umarım böyle bir haber yapmak zorunda kalmayız. Umarım toplum olarak bunlardan ders alırız. Umarım bundan sonra da her faciada olduğu gibi bir arada omuz omuza sırt sırta dayanışma içerisinde oluruz. Ben bu yılki ödülümü bu depremde binlerce insanın canını vermesin diye, kentlerimiz düzenli olsun diye bütün meslek hayatım boyunca kentlerin güzelleşmesi sağlamlaşması için ömrünü harcamış olan ama şu anda Gezi davasından tutuklu olan Tayfun Kahraman’a armağan etmek istiyorum.”

Yener Karadeniz: Kariyerimin en önemli ve başıma dert açan haberiyle ödül almak beni çok mutlu etti

Yener Karadeniz Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nde 10 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan “Kapalıçarşı dövizde yeniden operasyon merkezine dönüştü” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Yener Karadeniz’e ödülünü TGC Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz verdi. Karadeniz ödülünü alırken “Kariyerimin en önemli ve aynı zamanda başıma en fazla dert açan haberi ile böylesine önemli bir ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Haberciliğin böylesine zor olduğu bir dönemde TGC gibi değerli bir kurumun takdiri, bizler için çok değerli ve inanılmaz bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu nedenle öncelikle beni bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine, bana uzun bir aradan sonra yeniden gazetecilik yapma fırsatı veren gazetem NBE’ye, mutluluğum ile gururlanan arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum” dedi.

Haber ekonomi övgü ödülü Miyase İlknur’un

Seçici Kurul ayrıca, Miyase İlknur’u Cumhuriyet Gazetesi’nde 23 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “Manipülasyonun kanıtı” başlıklı haberi ile övgüye değer gördü. Miyase İlknur plaketini Onur Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir’den aldı. Miyase İlknur plaketini alırken “Bizim gibi yaşını başından almış gazetecilere de ödül verdiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Haber Toplum Ödülü’nü murat solak-özgür eren aldı

DHA muhabirleri Murat Solak-Özgür Eren 6 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye öldü" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Murat Solak ve Özgür Eren’in ödülünü Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç verdi.

Murat Solak ödülü alırken “Değerli seçici kurulu üyelerimiz bize verdikleri bu ödüle değer gördükleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber Toplum Övgü Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın

Seçici Kurul ayrıca, İsmail Arı’yı Birgün Gazetesi’nde 20 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “Valiliğin ortasında öğretmene dayak” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü. Törene katılamayan İsmail Arı’nın plaketini Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörü Elif Ilgaz Sol Haber Portalı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve TGC Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç’ten aldı. İsmail Arı törende okunmasını istediği mesajında şunları iletti:

“Ödüle değer görülen haberim aslında bir anlamda ülkenin özeti. Bir fizik öğretmeni sadece öğrencilerinin hakkını korumaya çalıştığı için Afyon Valiliği’nin ortasında dövülerek gözaltına alındı. Yetmedi dayak emniyette de devam etti. Bu da yetmedi öğretmene dava açtılar. Davada, hem valilik, hem de emniyet ‘olay günü güvenlik kameralarımız bozuktu’ dedi. Her şey bu kadar ayan beyan ortadaydı. Davanın sonunda öğretmen beraat etti ama onu dövenler, gururunu ayaklar altına alınanlardan hesap sorulmadı. Daha adaletli bir Türkiye umuduyla bu ödülü alıyorum”

Haber Eğitim Ödülü Birgün Gazetesi’nden Mustafa Kömüş’ün

Mustafa Kömüş Birgün Gazetesi’nde 24 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan “Üniversiteden ümit kesildi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Mustafa Kömüş ödülünü Sol Haber Portalı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve TGC Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç verdi. Mustafa Kömüş ödülünü alırken şunları söyledi.

Mustafa Kömüş: Ödülümü işci cinayetinde hayatını kaybedenlere, çocuklara adıyorum

“Başta seçici kurullara, her zaman yanımda olan Birgün emekçilerine, aileme çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ciddi bir ekonomik krizin içerisinden geçiyoruz bu krizden en çok etkilenen kesim gençler ve çocuklar oluyor. Bu haberin konusu da bu gençler. Ekonomik kriz nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kalan, hayallerini erteleyen ve hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan gençler. Ben ödülümü bu haberin konusu olan gençlere, işçi cinayetlerinden hayatını kaybedenlere, çocuklara adıyorum tekrar teşekkür ediyorum.”

Haber eğitim övgü cumhuriyet Gazetesi’nden Figen Atalay’ın

Seçici Kurul ayrıca, Figen Atalay’ı Cumhuriyet Gazetesi’nde 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Forman yoksa okula gelme” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü. Figen Atalay plaketini Türkiye Halkla İlişkiler Derneği önceki başkanlarından ve TGC Üyesi Fügen Toksü verdi. Plaketini alırken Atalay şöyle konuştu:

“Gazeteciliğe başladığım ilk günlerden itibaren görünmeyenlerin, duyulmayanların sesi olmaya çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim” dedi.

Haber Sağlık Ödülü Merve Kılıç Dokuzoğlu’nun

Merve Kılıç Dokuzoğlu Cumhuriyet Gazetesi’nde 21 Ağustos 2023 tarihinde GATA'da iplik bile yok” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Merve Kılıç Dokuzoğlu ödülünü TGC Balotaj Kurulu Başkanı Mesude Demir'den aldı. Ödülünü alan Merve Kılıç Dokuzoğlu şunları söyledi:

“Bu ödülü almamda emeği geçen başta değerli eşime ve aileme, gazete yöneticilerime, meslektaşlarıma ve değerli Cumhuriyet okurlarına teşekkür etmek isterim. Gazetecilikte yurttaşlara doğru bilgiyi ulaştırmak büyük bir sorumluluk. Sağlık haberciliği ise bu sorumluluğun en hassas noktalarından biri. Çünkü sağlık, en temel insan hakkı. Sağlık emekçilerinin haklarını aldığı, ülkedeki tüm yurttaşların eşit, ücretsiz sağlık hakkına erişiminin tam anlamıyla sağlandığı günleri görmeyi diliyorum.”

Spor Ödülü Birgün Gazetesi’nden Eren Tutel’in

Eren Tutel Birgün Gazetesi’nde 12 Ocak 2023 tarihinde “Alenen şike yapıldı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Tutel’in ödülünü TGC Denetim Kurulu Üyesi Ali Yüksel verdi. Eren Tutel ödülünü alırken şunları söyledi:

“Öncelikle haberimi ödüle değer gören saygı değer jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Evet, bu ödül kişisel bir ödül. Ancak gazetecilik iyi bir ekibin içinde olunca anlam kazanan bir meslek. Ben de Birgün gibi çok iyi bir ekibin içindeyim. Bu ödülü bütün Birgün çalışanları ve şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan tüm sporcular adına alıyorum.”

Haber spor övgü Cumhuriyet Gazetesi’nden Cumhur Önder Arslan’ın

Seçici Kurul ayrıca, Cumhur Önder Arslan’ı Cumhuriyet Gazetesi’nde 2 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan “Süper baba buruk” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü. Cumhur Önder Arslan’ın plaketini TGC Onur Kurulu üyesi Nevin Akkaya verdi. Arslan plaketini alırken “21 yıllık meslekteki kariyerimin en anlamlı ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden aldım” dedi ve şöyle konuştu:

“Öncelikle değerli başkanımıza, saygı değer meslek büyüklerime ve seçici kurula çok teşekkür ederim. Adım Cumhur, Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dünyaya geldim. Hem Cumhuriyetin 100. yılında hem de gazetemizin 100. yılında böylesine anlamlı bir ödülü almak hakikaten kıvanç kaynağı benim için.”

Köşe Yazısı Ödülü Milliyet Gazetesi’nden Belma Akçura’nın

Belma Akçura Milliyet Gazetesi’nde 30 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan “Medya ve çoğulcu cehalet!” başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu. Belma Akçura’ya ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi. Belma Akçura ödülünü alırken şunları söyledi.

“Çok teşekkür ederim beni bu ödüle değer gördüğünüz için. Jüri üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü tek başıma almak istemiyorum. Bu ödülün ifade özgürlüğü için mücadele veren, haber peşinde koşarken adliye koridorlarında bekletilen, tutuklanan, gözaltına alınan itibar suikastine uğrayan bütün meslektaşlarım adına almak istiyorum.”

Araştırma Ödülü Milliyet Gazetesi’nden Çiğdem Yılmaz’ın

Çiğdem Yılmaz Milliyet Gazetesi’nde 25 Kasım-13 Aralık 2023 tarihleri arasında “Seçil Erzan haberleri serisi” araştırmasıyla ödüle değer bulundu. Çiğdem Yılmaz ödülünü habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu’dan aldı.

Çiğdem Yılmaz ödül alırken yaptığı konuşmada “Ödül her ne kadar Çiğdem Yılmaz adına verilmiş olsa da, imzamı attığım bu haberde benim dışımda birçok kişinin de emeği var. Milliyet Gazetesi’nde yöneticilerime, haberde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.”

Röportaj- Söyleşi Ödülü Deniz Güngör’ün

Deniz Güngör Birgün Gazetesi’nde 17 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan “Taşıdığımız umut yaşama sebebimiz” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Deniz Güngör ödülünü PEN Yazarlar Derneği 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan’dan aldı. Güngör ödülünü alırken şunları söyledi:

“Taşıdığımız umut yaşama sebebimiz başlıklı haberimde Afganistan’da Taliban eliyle eğitim, meslek ve sosyal hayatından koparılan kadınlarla röportaj yaptık. Taliban’ın ülkeyi sürüklediği karanlıkta hayallerinden koparılan kadınlardan birisi 15 yaşında eğitim hayatı elinden alınan Madina. Biri de gazetecilik mesleğini ülkesinde artık yapamadığı ve tehdit altında hissettiği için Afganistan’dan kaçmak zorunda kalan Qadria. Taliban’ın iktidarının 3. yılı yaklaşırken, iktidara geldikleri ilk anlarda her ne kadar dünyaya “kadın hakları konusunda ılımlı” olacaklarını söyleseler de yaşananlar ülkeyi kadınlar için bir cehenneme çevirdi. Ancak Afgan kadınlar mücadelelerini tüm baskılara karşın güçlenerek sürdürmeye devam ediyor. Bu nedenle ödülümü hayalleri, hayatları ellerinden alınan, mücadelelerinden vazgeçmeyen tüm kadınlara adıyorum.”

Sayfa düzeni ödülleri

a-birinci sayfa düzeni ödülü Arif Dizdaroğlu’nun

Arif Dizdaroğlu Hürriyet Gazetesi’nde 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” ile ödüle değer bulundu. Arif Dizdaroğlu’na ödülünü TGC Başkan Vekili Doğan Şentürk verdi. Dizdaroğlu ödülünü alırken şunları söyledi:

“Önce Milletler Kupası ardından Avrupa ve Dünya Şampiyonluğunu kazanan milli kadın voleybolcularımız geçen yıl alınmadık kupa bırakmadı. Dünyanın 1 numarasına yerleşen Atatürk’ün kızları manşet ve kapak olmayı fazlasıyla hak etti. Başarıları o kadar büyük ki, bana bile ödül kazandırdılar. Takdir edenlere teşekkür ediyorum. Ödülü, yazı işleri masasındaki arkadaşlarım adına alıyorum. Emekleri çok.”

Birinci sayfa düzeni övgü: Ece Kurtuluş Dursun’un

Seçici Kurul ayrıca, Ece Kurtuluş Dursun’u Cumhuriyet Gazetesi’nde 7 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” ile övgüye değer gördü. Ece Kurtuluş Dursun’a plaketini TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Levent Yavuz verdi. Ece Kurtuluş Dursun ödülünü alırken “Tüm çalışma arkadaşlarıma ve Cumhuriyet ailesine teşekkür ederim. Bu ödülü onlarla paylaşıyorum. Ödül aldığım sayfa depremin birinci gününde yaptığım sayfaydı. Nice ödüllü sayfalarımız olsun ama bir daha böyle acılarla dolu bir sayfa yapmak zorunda kalmayalım” dedi.

İç sayfa düzeni ödülü Seçil Kaya’nın

Seçil Kaya Sabah Gazetesi’nin 22 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “5. Sayfasıyla” ödüle değer bulundu. Kaya ödülünü TGC Yönetim Kurulu yedek üyesi, Basın Seçici Kurulu üyesi ve Yönetmen Gürsel Çelikkanat’tan aldı. Kaya ödülünü alırken “İsrail’in Gazze’ye saldırısı başladığı dönemde 22 Ekim 2023 tarihli Türkiye’den yardım seferberliği başlıklı Sabah Gazetesi iç sayfa tasarımım ödüle layık görüldü. Değerli seçici kurul üyeleri ve sayın başkana bana bu ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. İşimi severek ve saygı duyarak yapmamın karşılığını almak beni çok mutlu etti” diye konuştu.

İç sayfa düzeni övgü Buse İlkin Yerli’nin

Seçici Kurul ayrıca, Buse İlkin Yerli’yi Birgün Gazetesi’nde 25 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan “10. ve 11. Sayfalarıyla” övgüye değer gördü. Buse İlkin Yerli, plaketini Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş’tan aldı. Buse İlkin Yerli plaketini alırken şunları söyledi:

“Ödül aldığımız sayfa 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için hazırladığımız sayfa. Yılın ilk 4 ayında Türkiye'de öldürülen kadın sayısı 100'ü aşmış durumda. Korunmadıkları aşikâr olan kadınların failleri adaletli biçimde yargılanıyor mu bilinemezken bile aldıkları cezalar da oldukça düşük. Bazılarının ise failleri ortada dahi yok. Ülkede hal böyleyken ben ve gazetem Birgün, 20 yıldır olduğu gibi adaletin ve eşitliğin sağlanması için kadınların sesini yükseltmeye devam edeceğiz.”

Televizyon-radyo ödülleri

Televizyon haber Ödülü’nü Tv100’den Devrim Tosunoğlu aldı

Devrim Tosunoğlu 16 Ocak 2023 tarihinde TV 100’de yayınlanan “Bu kaçıncı 14 yaşındaki çocuğa iğrenç taciz” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Devrim Tosunoğlu ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Medyaskope Haber Müdürü Göksel Göksu’dan aldı. Tosunoğlu ödülünü alırken “Ödüle layık görülen haberimin konusu aslında iç yaralayan, toplumumuzu derinden yaralayan ve maalesef haberin konusu olan çocuklarımız. Keşke bu olay olmasaydı. Ben bu haberi yapmak zorunda kalmasaydım. Ama bizler haberciyiz nerede bir yanlış var ise üstüne gitmeye devam edeceğiz. Bu ödülü benim için ve birçok genç muhabir kardeşimin birlikte çalıştığımız TV100 ailesi adına alıyorum” dedi.

Tv haber araştırma övgü Now Tv’den Öznur Aslan Doğan’ın

Seçici Kurul Öznur Aslan Doğan’ın 1-8 Aralık tarihleri arasında Fox TV (Now)’de yayınlanan “Seçil Erzan böyle dolandırdı” başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü. Öznur Aslan Doğan’a plaketini Seçici Kurul Üyesi İletişim Akademisyeni Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen verdi. Öznur Aslan Doğan plaketini alırken şunları söyledi:

“Ülkemiz ekonomik darboğazın dibini görmüşken, birilerinin de milyonlarca doları gözü kapalı bir şekilde belgesiz kayıtsız huysuz bir şekilde yatırım amacıyla verdiğini görmek çarpıcıydı. Sonrasında da tabii ki bu işin peşine düştük. Adil, tarafsız bir haber yaptık. İzin günlerinden, çocuğundan, eşinden, fedakarlık ederek benimle beraber bu haberin peşine düşen kameraman arkadaşım Mustafa Soybaş’a çok teşekkür ediyorum.”

Tv Haber Program Ödülü’nü Sözcü Tv’den İpek Özbey aldı

İpek Özbey 3-6 Ekim 2023 tarihlerinde Sözcü TV’de yayınlanan “Adnan Oktar/Tuhaf bir suç örgütünün iç yüzü” haber programıyla ödüle değer bulundu. İpek Özbey ödülünü TGC Başkan Vekili Doğan Şentürk’ten aldı. Ödülünü alan İpek Özbey şöyle konuştu:

“Ben ödül aldığım bu haberi araştırmaya 2018 yılında başladım. Adnan Oktar’a yeni operasyon yapılmıştı. Bütün itirafçı kadınlarla röportajlar yapmıştım. Fakat beş yıl boyunca o operasyonları yapan Mali Şube’nin eski müdürü Furkan Sezer‘le bir türlü konuşamıştım. Bir türlü ikna edememiştim. Sonunda 2023’te ikna ettim. Suç örgütünün iç yüzünü bize anlattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu haberi beş yıldır devam ettiriyorum. Hala haberin dibini göremedim. Dibini görene kadar devam etmeyi planlıyorum. Sözcü Televizyonu’na, bütün yöneticilerime ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Tv Belgesel Ödülü TRT’DEN Özge Akkoyunlu’ya

Özge Akkoyunlu 31 Ocak 2023 tarihinde TRT’de yayınlanan “Sahibini arayan fotoğraflar” başlıklı belgeseliyle ödüle değer bulundu. Akkoyunlu’nun ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş verdi. Özge Akkoyunlu şunları söyledi:

“Sahibini arayan fotoğraflar belgeseli, 20 yıldır sahipsiz aile albümlerinin peşine düşen İlhan Arga’nın fotoğraflarla kurduğu ilişkiyi ve bu fotoğrafların sahiplerini bulma yolculuğunu anlatıyor” diye başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“İnstagramdan anlık fotoğrafların paylaşım çağı yaşanırken; varlığını unuttuğumuz çocukluk fotoğrafları, geçmişimizin yanıp yok olmadığının en somut kanıtı. Savaşların sona ermesi; çocukların aileleri ve anılarıyla yaşayabilmeleri temennisiyle ödülümüzü kabul ediyoruz.”

Tv Belgesel Övgü Yaşar Kavas’ın

Seçici Kurul ayrıca, Yaşar Kavas’ın 21 Nisan 2023 tarihinde Sözcü TV’de yayınlanan “İade- i itibar” başlıklı belgeselini övgüye değer gördü. Yaşar Kavas plaketini TGC Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz’dan aldı. Plaketini alan Kavas, “Belgeselde Türkan Saylan’ı anlattık. Cemiyete bu belgeseli övgüye değer bulduğu için çok teşekkür ederim. Sözcü Televizyonuna yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tv Kamera Çalışması Ödülü’nü Cnn Türk’ten Halil Kahraman aldı

Halil Kahraman 15 Aralık 2023 tarihinde CNN Türk’te yayınlanan “İsrail polisinden gazeteciye şiddet” başlıklı çalışmasıyla ödüle değer bulundu. Kahraman ödülünü TGC Onursal Üyesi Prof. Dr. İlter Turan’dan aldı. Halil Kahraman ödülünü alırken “Keşke savaşlar hiç olmasa ve biz de böyle görüntüler çekmek zorunda kalmasak. Ama maalesef çağımızın gerçeklerinden bir tanesi. İsrail’in Gazze kuşatmasında bugüne kadar 150’ye yakın gazeteci meslektaşım görevleri başında hayatlarını kaybetti. Bu ödülü onların ruhuna adamak istiyorum” diye konuştu.

TV Kamera Çalışması Övgü Hasan Bozbey’e

Seçici Kurul ayrıca, DHA muhabiri Hasan Bozbey’i 20 Aralık 2023 tarihinde görüntülediği “Bursaspor-Diyarbekir Spor maçında saha karıştı” çalışmasıyla övgüye değer gördü. Hasan Bozbey plaketini TV100 Haber Koordinatörü ve Seçici Kurul Üyesi Mustafa Aşçıoğlu’ndan aldı. Hasan Bozbey ödülünü alırken şunları söyledi:

“Böylesine gurur verici bir ödüle layık görülmek benim için gerçekten çok büyük bir heyecan. Yerel medyada gazetecilik zordur. Dolayısıyla bu ödülü yerelde habercilik yapan tüm meslektaşlarım adına alıyorum.”

Radyo Program Ödülü’nü Ntv Radyo’dan Zeynepgül Alp Aldı

Zeynepgül Alp 31 Mart 2023 tarihinde NTV Radyo’da yayınlanan “Antakya Medeniyetler Korosu yaralarını dayanışmayla sarıyor” başlıklı programıyla ödüle değer bulundu. Alp ödülünü TGC Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakacak’tan aldı. Zeynepgül Alp ödülünü alırken şunları söyledi:

“6 Şubat depremlerinden geriye hepimize çok büyük bir acı kaldı. Ama dayanışmanın da ne kadar önemli olduğunu gördük. Antakya Medeniyetler Korosu da 7 üyesini, yakınlarını, evlerini kaybetmelerine rağmen bu dayanışmanın en önemli temsilcilerinden biri oldu. Öncelikle programımıza katılıp bize yaşadıklarını anlatan Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Sayın Yılmaz Özfırat’a ve bizi ödüle layık gören TGC’ye çok teşekkür ediyorum.”

İnternet ödülleri

İnternet Haber Ödülü Asuman Aranca’nın

Seçici Kurul, Asuman Aranca’yı 29-30 Aralık 2023 tarihinde T24.com.tr ’de yayınlanan “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporu” başlıklı haberi nedeniyle ödüle değer gördü. Asuman Aranca ödülünü TGC Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Hacaloğlu’ndan aldı. Aranca ödülünü alırken “Soruşturmalar, davalar, tehditler gölgesinde, çok zor şartlarda gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Ancak haber olacak bilgiye erişmek ve onu haberleştirmek kadar, yayınlayacak bir platformu bulmanın da ne yazık ki çok zor olduğunu tecrübe ettiğimiz süreçlerden geçiyoruz. Bu nedenle ödülü, bağımsız ve tarafsız gazetecilik yapma konusunda direnen tüm meslek büyüklerim ve meslektaşlarım adına alıyorum” dedi.

İnternet Haber Övgü Diken.Com.Tr’den Mehmet Baran Kılıç’ın Oldu

Seçici Kurul ayrıca Mehmet Baran Kılıç’ı 3-6-31Ocak, 31 Mart ve 1 Nisan 2023 tarihlerinde diken.com.tr’de yayınlanan “İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar” başlıklı haberini övgüye değer gördü. Mehmet Baran Kılıç plaketini TGC Kültür Sanat Komisyonu Üyesi Fatma Batukan Belge’den aldı. Mehmet Baran Kılıç plaketini alırken şunları söyledi:

“Stajları saymazsak 2022’nin ortalarından beri editör olarak gazetecilik yapıyorum. Her konuda haber giriyorum. Ekonomi, siyaset, dış haber aklınıza ne gelirse. Üniversiteler ve öğrenci hareketleriyle ilgili de haberler yapmaya çalışıyorum, özel olarak ilgileniyorum. İlk Boğaziçi’yle ilgili haberler yaptım doğal olarak. Çünkü bildiğim bir alandı. Sonrasında diğer üniversitelerle ilgili de yapmaya başladım. İTÜ bunların başında geliyor. Övgüye değer görülen haberlerim de İTÜ haberleri. Bu haberleri akademik özgürlüğün nasıl yok edildiğini, siyasetin ve kayırmacılığın her yerde olduğu gibi akademide de var olduğunu göstermesi açısından önemli buluyorum.”

İnternet Röportaj Övgü Journo.Com’dan Ömer Karakuş’un Oldu

Seçici Kurul Ömer Karakuş’u 24 Ağustos 2023 tarihinde Journo.com’da yayınlanan “İlk defa gözlerim dolarak fotoğraf çektim” röportajını övgüye değer gördü. Karakuş’un plaketini Türkiye Yazarlar Sendikası 2. Başkanı Mustafa Köz verdi. Ömer Karakuş ödülünü alırken şöyle konuştu:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) böylesine anlamlı bir ödülü almak onur verici bir duygu. Öncelikle seçici kurula çok teşekkür ediyorum. Bu ödülümü depremde Adıyaman’da hayatlarını kaybeden 14 gazeteci meslektaşım adına alıyorum.”

İnternet Özgün Köşe Yazısı Ödülü Şefik Kahramankaptan’ın

Seçici Kurul Şefik Kahramankaptan’ın 2 Eylül 2023 tarihinde sanattanyansımalar.com’da yayınlanan “Açık katılım, gizli jüri, önceden seçilmiş marş” başlıklı köşe yazısını ödüle değer gördü. Şefik Kahramankaptan törene katılamadı.

Dijital Platform Haberi Ödülü Özden Demir’in Oldu

Seçici Kurul Özden Demir’i 10 Mart 2023 tarihinde DW+90’da yayınlanan “Depremde kadın olmak: Nefes almaya utanır hale gelmiştik” başlıklı haberini ödüle değer gördü. Özden Demir, ödülünü TGC Kültür Sanat Komisyonu Üyesi ve Seçici Kurul Üyesi Öznur Oğraş Çolak’tan aldı. Özden Demir şunları söyledi:

“Bu haber elbette bir işten ziyade sorumluluktu, bu duyguyla Hatay'a gittim. Hatay'da kendini açıklıkla ifade edebilen güçlü kadınlara ulaştım. Deprem anında da yardım alma-verme pratiklerinde de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nasıl tezahür ettiğini birlikte aktardık. Bu ödülü en çok onlar için alıyorum.”

Nezih Demirkent Özel Ödülü Mustafa Kemal Çolak’ın

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün bağımsız, objektif habercilik yapması, ekonomi alanında uzman habercilerin yetişmesinde ortaya koyduğu rehberlik, mesleki dayanışmanın sürdürülmesinde gösterdiği özen nedeniyle Ekonomi Gazetesi Haber Koordinatörü gazeteci, yazar Mustafa Kemal Çolak’a verilmesine karar verildi. Çolak ödülünü TGC Onursal Üyesi Prof. Dr. İlter Turan’dan aldı. Mustafa Kemal Çolak ödülünü alırken şunları söyledi:

“Bu ödülün çok onurlandığım bir ödül olduğunu söylemek isterim. Nezih Demirkent ile hem tanışma hem de çalışma şansını yakalayan gazetecilerden biriyim. Dünya Gazetesi’nin ofisinde kendisiyle yarım saat iş görüşmesi yapmıştım. Önerileri kılavuzum oldu. Kendisini rahmetle, saygıya anıyorum. Ödülü çalıştığım Ekonomi Gazetesi’ndeki ekip arkadaşlarım adına alıyorum.”

Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü Sevda Alankuş’un

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2023 Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü’nün “Barış gazeteciliği alanındaki çalışmaları, adil, barış odaklı habercilik ve medyada şiddet dilinin azaltılmasına sağladığı katkı nedeniyle” iletişim akademisyeni Prof. Dr. Sevda Alankuş’a verilmesini kararlaştırdı. Alankuş ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’ten aldı. Sevda Alankuş ödülünü alırken şunları söyledi:

“Barış Gazeteciliği ödülü konulması, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde olduğu gibi gazetecilerin aslında herkesin barıştan yana olma sorumluluğunun hatırlatılması ve bunun Niyazi Dalyancı adına yapılması hepsi ayrı ayrı değerli. Uzun süredir barış gazeteciliği alanında yazıyor ve üretiyorum ama her şey aslında BİANET’in eğitimlerinin danışmanlığını üstlenmekle başladı. Sevgili Nadire Mater kolumdan tutup fildişi kulemden çekip çıkarmasaydı, ‘artık kitabını yaz da basalım diye sürekli ısrar etmeseydi’ muhtemelen barış gazeteciliği üzerine sadece eğitimler vermekle, konuşmalar yapmakla yetinirdim.”

Kadın Haberi Ödülü Birgün’ün

Birgün Gazetesi’nin 2023 yılında başlayan, halen devam eden, şüpheli kadın ölümlerini sorgulatan, araştırılması için medyanın ve yetkililerin dikkatini çekmeyi hedefleyen, kadına yönelik şiddet ile hak ihlallerini hafızalarda canlı tutan “Bir terslik yok mu?” kampanyası oy çokluğuyla ödül değer görüldü. Birgün Gazetesi’nin ödülünü Birgün Gazetesi Editörü İlayda Kaya TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu’dan aldı. İlayda Kaya şöyle konuştu:

“Kadınlar her gün erkekler tarafından katlediliyor. Biz de maalesef her gün haber toplantılarımızda en az bir kadın cinayeti haberini konuşuyoruz. Bu ölümlerin çoğu yüksekten düşerek oluyor. Gazetemiz Birgün, kadın cinayetlerine ve şüpheli ölümlere dikkat çekmek, onları görünür kılmak için bir proje gerçekleştirdi. İstanbul Beşiktaş’ta bir bina üzerine yaptığımız ‘Bu işte bir terslik var’ isimli ‘ters balkon’ görselinin olduğu çalışmayla yüksekten düşerek gerçekleşen, intihar süsü verilen kadın ölümlerine dikkat çektik.”



