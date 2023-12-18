Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Program (TGAP) toplantısına Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Habip Almış, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Çintemur ve müdür yardımcıları ile birim sorumluları katıldı.

Başhekim Şirik, başkanlığında Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Program (TGAP) toplantısında Kasım ayı tasarruf tedbirleri ile yapılan düzenlemeler masaya yatırıldı. TGAP kapsamında alınan tedbirler ile tasarruf tedbirlerindeki kazanımlar ile ilerleyen süreçteki planlamalar üzerine çalışıldı.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Başhekim Şirik, Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Program(TGAP) kapsamında hastanedeki tasarrufları arttırdıklarını ve gelir getirici noktalarda ise iyileştirmeler yaparak daha kaliteli sağlık hizmeti verme hedefiyle toplantı gerçekleştirdiklerini bu anlamda da ilerleyen süreçlerde kademeli olarak tasarruf tedbirlerini arttıracaklarını ifade etti.



Kaynak : PHA