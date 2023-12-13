Tahmini Okuma Süresi: dakika

TFF Yönetim Kurulu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig'de 11 Aralık'ta yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitimiyle, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından gelişmeleri değerlendirdi.

Büyükekşi, düzenlediği basın toplantısında, olaylı maç gecesi süresiz ertelediklerini açıkladıkları liglerdeki tüm maçların 19 Aralık Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını açıkladı. Başkan Büyükekşi, Süper Lig'de 19 Aralık Salı günü 17. hafta karşılaşmalarının, ertelendiği için bu hafta sonu yapılmayacağını, 16. hafta karşılaşmalarının ise 10 Ocak 2024 haftasında oynanacağını da belirtti.

Hakem Halil Umut Meler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, "Kendisi bizim için sadece bir hakem değil uluslararası arenalarda kendisi ile iftihar ettiğimiz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Hepimizin temel misyonu futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Bu güzel oyunun içinde asla şiddete yer yoktur. 11 Aralık günü yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içerisinde veya saha dışında benzeri bir olaya sıfır tolerans göstereceğimizi oyunun vazgeçilmez bir parçası olan hakemlerimize yapılacak hiçbir saldırı ya da orantısız baskıya izin vermeyeceğimizi hatırlatır bugünkü yönetim kurulunda aldığımız kararları kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz" dedi.

PFDK KARARINI YARIN VERECEK

Büyükekşi, Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK)'nın ise sorumlular hakkında kararını yarın açıklayacağını söyledi.

Büyükekşi, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.