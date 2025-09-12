Uzun süredir gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası sisteminin detaylarının açıklanmasıyla birlikte, sisteme dahil olan çalışanların hakları da netleşmeye başladı. Böylece, çalışanlar 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanacak ve hesaptaki birikimden talep etmek istediklerinde yüzde 25'e kadar toplu ödeme alabilecek. Ancak, katılımcılar ilk konut alımı, evlilik, ağır hastalık ve işsiz kalma gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 10’una kadar çekim yapabilecek.

Sistemde, mevcut yüzde 5.33’lük (19 gün) kıdem hakkı aynı kalacak. Ayrıca, işverenler, çalışan adına her ay brüt maaşın yüzde 3’ünü bireysel fon hesabına yatıracak. Dolayısıyla, istifa eden bir çalışan hem kıdem tazminatını hem de fon hesabındaki birikimini kazanmış olacak.

Öte yandan, asgari ücretli bir çalışanın 25 yıl sistemde kalması durumunda, emekli maaşına TES sayesinde 300 ila 566 lira arasında ek gelir sağlanacak.

Kaynak : PHA