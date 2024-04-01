"Saygıdeğer Uzman Çavuş camiamız, kıymetli Aileleri Bütün Camiamızı ALLAH'IN selamıyla selamlıyor sağlık, sıhhat ve huzur dolu nice yıllar temenni ediyorum.

Kıymetli Meslektaşlarım,ATAUZDER olarak Kamu Yararına kurulmuş ve Genel kuruldada camiamızın, Başkanını ve yönetimini seçeceğiz. Camiamızın birlik ve beraberliğe ihtiyaç oldugu bu günlerde, ayrı ayrı kulvarlarda camiamızın istek ve taleplerini birlik beraberlik ruhuyla çok kısa bir sürede çözümlere kavuşturabilmemiz için, TEMUD Başkanımız, Tuncay ÖZDEMİR,e ATAUZDER, Ailesi olarak güç birliğine ihtiyaç olduğumuz bu günlerde güç birliği yapma kararı almış bulunmaktayız.

Uzman Çavuş meslektaşlarımızın sorunları hepimizin sorunu oldugu bilincinde olarak TEMUD Başkanımızın öncülüğünde, Emekli Uzman Çavuş, meslektaşlarımızın kanundan kaynaklı hak ve talepleri için, ATAUZDER Ailesi olarak Genel kurul seçimine birlikte hareket etme kararı almış bulunmaktayız.

45 yaş haddi nedeniyle, resen emekli edilen saygıdeğer Uzman Çavuş Emeklilerimizin çalışma şartları ellerinden alınmış olup 3600 ek gösterge, ye ulaşamamışlardır.Acil olarak emekli, Uzman Çavuş camiamızın Bir derece verilerek 3600 ek gösterge'ye ulaşmaları, 6000 sayılı kanun mağdurları olarak, Yine kanundan kaynaklı, en düşük memur statüsünden emekli edilmiş olup ,hemen hemen hepsi asgari ücretin attında maaş almalarına, tazminatlarında büyük kayıplar doğmasına imkan verilmiş, 6000 sayılı kanun mağdurları, emekli Uzman Çavuş meslektaşlarımızın, hak kayıpları giderilmesi, de öncelikli hak arayışlarımız olacaktır.

5510 sayılı kanunun getirmiş oldugu, emekli Uzman Çavuş camiamız için içler acısı olup 12000 gibi günümüz ekonomisinde maaş almakta olup, refah payını yükseltmek için başka bir sigortalı işte çalışamamaktadırlar.

Sigortalı işlerde çalışmak durumunda kaldıklarında ise, malulen emeklilik haklarının tamamı geri alınmaktadır. ALLAH'IN, izniyle bu karşlerimizin sorunlarınada acilen çözümler için mücadelemiz olacaktır.

Nitekim kıymetli Meslektaşlarım Emekli Uzman Çavuş, meslektaşlarımızın, bütün sorunları TEMUD Başkanımız, Tuncay ÖZDEMİR önderliğinde yol haritamızdır.

Meslekte bulunan kıymetli Meslektaşlarımız için statü değişikliği, erbaş kelimesinin kaldırılıp statü belirlenmesi,sözleşmeli subay ve astsubayların oldugu gibi 926 personel kanununa tabii olmaları sağlanacak çalışmalarımız mevcuttur.

Atanamayan Uzman Çavuş, kardeşlerimin kurum yetkisine bırakılmaksızın, çıkan kanunlar neticesinde, kurumlara atanma olanağı sağlanacaktır.

Bu nedenledir ki bütün Camiamızı TEMUD çatısı altında birlik ve beraberlik adına, birleşmeye davet ediyoruz.

ATAUZDER olarak bütün Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Editör: Adıyamanlılar Net