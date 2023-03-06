İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Saadet Partisi'nde gerçekleştirecek olan toplantıya katılacağını açıkladı.

Parti önünde açıklama yapan Zorlu, Genel Başkan Akşener'in, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı başkanlarından sonra başbaşa görüşme yaptıkların duyurdu.

Akşener'in, icracı ve yetkili önerisi sonrasında Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyuran İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya katılacağını açıkladı.

Bu arada Saadet Partisi'nde saat 14'te yapılacak olan toplantı saat 16'ya ertelendi. Şu ana kadar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nin merkez binasına geldi.

6'lı masayı tamamlayan son lider İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saat 15.45 itibariyle Saadet Partisi'ne büyük tezarühatlar eşliğinde geldi.