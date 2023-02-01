Adıyaman’ın sorunlarını TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirmek için kürsüye çıkan Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın hak ettiği hizmetleri bugüne kadar alamadığını dile getirerek,"Millet İttifakı iktidarında AK Parti'nin başlayıp yapamadığı veya hiç başlamadığı bütün projeleri tek tek tamamlayacağız." dedi.

"Sorunları defalarca dile getirdik, çözüm için iktidarı uyardık"

Adıyaman’ın birçok alanda çok sayıda çözülmeyen sorunu olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, "20 yıllık AK Parti iktidarının seçimden seçime hatırladığı seçimden sonra unuttuğu; halkını yoksul, gençlerini işsiz bıraktığı, topraklarını susuz tütününe hapis cezası getirdiği Adıyaman’ın tarımdan turizme, sanayiden eğitim ve sağlığa birçok alanda çok sayıda sorunu var. Biz bu sorunların çözümü için genel kurulda, komisyon çalışmalarında defalarca sorunları dile getirdik, çözüm için iktidarı uyardık, Adıyaman halkının taleplerini bu kürsüden dile getirdik. Fakat bu sorunların büyük bir kısmı hala çözülmedi."dedi.

"57 kilometrelik yolu yapamayan iktidar olarak tarihe düştünüz"

Adıyaman- Çelikhan yolunu TBMM gündemine taşıyan CHP’li Tutdere,"Bu fotoğraf karesinde; Adıyaman Valisi, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti’nin İl Başkanı ve İlçe Başkanı var. Çelikhan yolunda yolda kalan bir vatandaşa yardım etmek için AK Parti heyeti durmuş ve vatandaşa yardımcı oluyorlar. Durum buraya kadar insani ve yapılanı doğru buluyoruz. Ancak buradan Sayın Aydın ve AK Parti’ye de şunu sormadan edemeyeceğiz. 20 yıldır iktidarsınız, Adıyaman’ı Çelikhan’a bağlayan 57 kilometrelik yolu neden yapamadınız? Siz eğer o yolu yapmış olsaydınız vatandaşlarımız yolda kalmayacaklar, bu fotoğraf ortaya çıkmayacaktı. Çelikhan halkına 20 yıldır her seçimde söz verdiniz. 57 kilometrelik yolu yapamayan bir AK Parti iktidarı olarak tarihe düştünüz." Şeklinde konuştu.

"Millet ittifakı iktidarı olarak ilk işimiz Çelikhan yolunu yapmak olacak"

Millet İttifakı iktidarında yapacakları ilk işin Çelikhan Yolu’nu yapmak olduklarını dile getiren Milletvekili Tutdere,"Bu iktidarın ne Adıyaman’ın Çelikhan yolunu ne de diğer eksikleri yapma takati kalmadı. İnşallah, Allah’ın izniyle ilk sandıkta iktidara geldiğimizde, Millet İttifakı iktidarı olarak ilk işimiz Çelikhan yolunu olacak. Çelikhan’ı da Adıyaman’ın tüm bağlantı yollarını da en modern şekilde yapacak halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

"20 yıl geçti, bu yollara ödenek ayırmak için daha kaç yılın geçmesi gerekiyor"

Projelere gerekli ödeneklerin ayrılmadığı için iktidara yüklenen Milletvekili Tutdere, “Gerger- Narince yolu, Besni viyadüğü, Fırat Köprüsü, Üçgöz- Beşyol yolu, Gölbaşı- Besni yolu, 29 kilometrelik Yeniköy- Yaylımlı- Tut bağlantı yolu, Düzce- Kömür- Pınaryayla- İnlice yolu, Sincik- Çatbahçe- Recep Çelikhan yolu kaynak bekliyor, para bekliyor. Buradan hükümete çağrı yapıyoruz: 20 yıl geçti bu yollara ödenek ayırmak için daha kaç yılın geçmesi gerekiyor, daha kaç tane hemşehrimizin bu yıllarda can vermesi gerekiyor. Ne zaman vicdana gelip bu yolları, bu sorunları çözeceksiniz?” ifadelerini kullanarak iktidara yüklendi.

"Millet İttifakı'nın iktidarında çiftçilerimiz üretecek, Adıyaman'ımız zenginleşecek"

2019 yılında bitirilmesi gereken sulama projelerinin hala bitirilemediği dile getiren Milletvekili Tutdere,"AK Parti 2019 yılında Adıyaman Ovası’na, Samsat Ovası’na, Besni Ovası’na, Besni Ovası’na su getirecekti fakat sene 2023, barajların yapın seviyesi ise yüzde 15 seviyelerinde. Ortada ne su var ne de sulama projeleri var, kaplumbağa hızıyla yürüyen işler var. Buradan bütün hemşehrilerime şunu söylüyoruz: 14 Mayısta sandık gelecek, sizi yirmi yıldır aldatan, topraklarınızı suyla buluşturmayan, gençlerinizi işsiz bırakan, yollarınızı, hastanelerinizi yapmayan AK Parti iktidarını artık gönderme vakti geldi. Millet İttifakı'nın iktidarında AK Parti'nin başlayıp bitirmediği ve hiç başlamadığı bütün projeleri tek tek tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız, Adıyaman topraklarını suyla buluşturacak, milletimizin su hasretine son vereceğiz. Çiftçilerimiz üretecek, Adıyaman'ımız zenginleşecek." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere,"Sayın Aydın 20 yıldır hep aynı masalları anlattı. Benim sorduğum soru net, Adıyaman-Çelikhan Yolu'nu neden yapmadınız, ne zaman yapacaksınız? Gerger-Narince Yolu'nu ne zaman yapacaksınız? Ödeneği ne zaman aktaracaksınız? Sayın Aydın, "Yirmi yıllık AK Parti iktidarı döneminde Adıyaman'a 5 milyar lira gelmiş." Peki, Şanlıurfa'ya, Malatya'ya bir yılda kaç lira gitmiş biliyor musunuz? Yirmi yılda Adıyaman'a 5 milyar lira gelmiş, sadece bir yılda komşu illerimizin birisine 4 milyar lira, diğerine de 3 milyar lira gitmiş."dedi.

"Söz verdiniz bitiremediniz, biz bitireceğiz"

AK Parti Milletvekillerine yüklenen Milletvekili Tutdere,"Malatya'ya var, Şanlıurfa'ya var; Adıyaman'a gelince neden yok? Gidin, bakanlar orada, yakalarına yapışın. Eğer tek başınıza gidemiyorsanız söyleyin, ben de eşlik edeyim, birlikte gidelim, ilimizin sorunlarını çözelim. Adıyaman halkı sizden hizmet bekliyor. 2019 yılında Koçali Barajı bitecekti, su gelecekti. Sene 2023 Ahmet Bey. Barajın ilerlemesi ise yüzde 15 aşamasında. Bitirdiğiniz bir baraj varsa çıkın burada söyleyin. Koçali, Çetintepe, Gömükan Barajları hepsi inşaat aşamasında. Söz verdiniz, bitiremediniz ama biz bitireceğiz. Yirmi yıl size tamam artık, inşallah AK Parti gidecek, geldiğimizde biz toparlayacağız." ifadelerini kullandı.

"1940'lı yıllarda bahsedilen bir yoldu o yolu bu iktidar yaptı"

Daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise,"Gözler görmez istemezse ne yaparsanız yapın onu görmez. Bir şey konuşurken elimizi vicdanımıza koyalım. Elbette eksiklikler olabilir Allah için Adıyaman'a bu iktidar döneminde 5.5 milyar ulaşım ve iletişim yatırımı yaptık. 20 kilometrelik bölünmüş yolu 242 kilometreye çıkarttık. Kaç kat fazla yapmışız. Türkiye'nin zamanında 3'üncü büyük asma köprüsünü Nissibi köprüsünü Adıyaman'a bu iktidar yaptı. Bugün sadece şuanda bir taraftan yaklaşık güncel maliyetlerle devam eden pandemiye rağmen ekonomik süreçlere rağmen Narince- Gerger yolu devam ediyor, yapamazsınız dediniz yaptık başladık devam ediyor, Nissibi yolunu devam ettiriyoruz, o bölgede Narince- Akıncılar arası, köylerimize yapıyoruz, Sincik, Kahta arası Kahta, Gölbaşı, Adıyaman Gölbaşı'ndan Pazarcık'a giden yoldan tutun Besni Araban yoluna kadar bütün bunları bizler yaptık. Adıyaman'da Çelikhan ile Malatya arası 1940'lı yıllarda bahsedilen bir yoldu o yolu bu iktidar yaptı 1940'da bahsedildi. Biz yaptık yeni bir yol açtık yeni bir yol yaptık Adıyaman, Çelikhan arasını projelendirdik inşallah onu da yapmak bize nasip olacak. Biz o şartlarda dahi o dağlarda dolanıyoruz. Anlımız acık bir şekilde o yollarda geziyoruz memleketin neresinde ne sıkıntı varsa hangi vatandaşımız Allah'a şükür biz imdadına kavuşuyoruz. Oradan Çelikhan tüneline geçtik bu kış şartları altında Çelikhan Çat Barajından 1280 hektar Çelikhan ovasına cazibeyle tünelle su götürüyoruz. O tünelde ışık görünmek üzere bugün 4 tane büyük proje devam ediyor. Çetintepe, Koceli, Gömükan Kahta Büyük Çay ve bunların sulanmasıyla birlikte 25 milyarlık şuanda inşaat devam ediyor. Adıyaman şantiyeye döndü. Nereye bakarsanız bakın sulama, ulaşım, tarım" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA