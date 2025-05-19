Kurtulmuş: “Tarihi bir gün, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlığına katkı sağlayacak”

Vanadan akan petrolden numune alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, “Fevkalade önemli, anlamlı bir gün. 81 bin varil üretimin yapıldığı bu sahada, Türkiye’nin enerjideki tam bağımsızlık yolculuğunda tarihi bir anı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Bu bölgede bulunacak petrollerle hem Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlığı sağlanmış olacak hem de bölgenin zenginleşmesi, refahı, huzuru ve birliği temin edilecektir. Rezervin güçlü olduğunu biliyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerin altında bir petrol denizi kaynıyor. 81 bin varil az bir rakam değil; kısa sürede 100 bin varile ulaşacağız. Bu, Türkiye için büyük bir ekonomik kazanımdır. Dışa bağımlılığımız azaldıkça, cari açık sorunumuz da çözülecek.”

Yavuzyılmaz: “CHP olarak bu çalışmaların artmasını destekliyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da etkinlikte söz alarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını iletti. Yavuzyılmaz, petrol üretiminin ülke adına kıymetli bir kazanım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu etkinliğin 19 Mayıs gibi önemli bir güne denk gelmesi de ayrıca anlamlı. CHP olarak, ülkemizin yerli ve milli kaynaklarının değerlendirilmesini önemsiyoruz. Biz de bu çalışmaların daha fazla artması ve genişletilmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.”

Bakan Bayraktar: “Şehit Esma Çevik’in ismini üretim sahasında yaşatıyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sahadaki üretimin Türkiye için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, üretim yapılan alanlara verilen şehit isimlerinin hatıralarını yaşattığını söyledi:

“Esma Çevik, burada sismik araştırma çalışmaları yürütülürken 2019 yılında şehit düşmüştü. Onun adını hem bu kuyuya hem de tüm sahaya verdik. Aynı şekilde Şehit Aybüke Yalçın’ın ismi de bir başka sahada yaşatılıyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Etkinlikte siyasi birliktelik vurgusu

Şırnak Gabar Dağı’nda düzenlenen etkinlik, hem yerli petrol üretiminin ekonomik ve stratejik önemine dikkat çekti hem de siyasi partiler arasındaki ortak milli zeminin yansıtıldığı bir buluşma olarak öne çıktı. AK Parti, CHP, MHP ve HÜDA-PAR milletvekillerinin birlikte yer aldığı program, siyasi çeşitliliğe rağmen enerji konusunda ortak bir vizyonun mümkün olduğu mesajını verdi.

Etkinlikte yaklaşık 40 milletvekili ve çok sayıda sektör temsilcisi hazır bulundu.

Kaynak : PHA