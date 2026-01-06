Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 2024 yılının en iyi 100 lezzetini açıkladı.

Birinci, Kolombiya'dan bir et yemeği olan lechona oldu. Listede birçok Türk yemeği de yer aldı. Listenin 7'inci sırada çökertme kebabı, 9'uncu sırada cağ kebabı,26'ıncı sıra Bursa'nın ünlü İskender kebabı,28'inci sırada kuzu şiş, Adana kebap 47. sırada yer aldı. Süt, tereyağı ve unla püre haline getirilen közlenmiş patlıcanın üzerine et konularak servis edilen hünkar beğendi 51. Seçilirken, Adapazarı'nın meşhur ıslama köftesi ise listenin 59. lezzeti oldu.

Kaynak : PERRE