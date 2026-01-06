Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredilerine ilişkin de konuşan Erdoğan, 'Üniversiteleri gençlerimizle şu müjdeyi paylaşmak isterim. 2002'de 451 bin üniversitesine öğrencisine 45 lira burs ve kredi veriliyordu. 2026'da yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 8 bin lira, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

'Üniversiteleri gençlerimizle şu müjdeyi paylaşmak isterim. 2002'de 451 bin üniversitesine öğrencisine 45 lira burs ve kredi veriliyordu. 2025 yılı içerisinde 867 bin kişiye kredi, 651 kişiye burs olmak üzere toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. 2025'de toplam 34 milyar 14 milyon lira burs ve kredi desteği sağladık. 2025'de lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılında bu yılı yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 8 bin lira, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz.'

6 Ocak'ta ödenmeye başlanacak

Yükseltilen burs/krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacak. Ocak ayının 6'sı ile 10'u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.

