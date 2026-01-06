AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, parti il başkanlığında düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin AK Partili isimlerle aynı karede yer almasının nedenini sorulması üzerine Başkan Çadır değerlendirmelerde bulunarak, 'Burada bir araya gelmenin unsuru, 'memlekete hizmet anlamında bir görüntü' olarak verilmiş olabilir' dedi.

'Kurumlararası Tartışma Adıyaman'a Zarar Verir'

Gazetecilerin, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bakanlar ve AK Partili milletvekilleriyle aynı karede yer almasına ilişkin sorusunu yanıtlayan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, her örneğin birbirini karşılamadığını belirterek, 'Her bir örnek diğer bir örneği karşılamaz. Burada bahsettiğiniz Belediye Başkanı tutuksuz yargılanmakla beraber, depremden çıkmış Adıyaman'ın el birliğiyle ayağa kaldırılması mecburiyeti var. Burada kurumların, partilerin birbiriyle kavga etmesi halkımıza ve memleketimize zarar vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dediğiniz anlamda bir birlik ve beraberliğin olması söz konusu değil. Adıyaman'a hizmet anlamında, belli alanlarda, belli kurumlarda, Bakanlıklarda, bir araya gelinebilir. Fakat böyle bir sorunun çıkarılması gereğinin doğru olmadığını düşünüyorum' dedi.

'Farklılıklar Göz Önünde Bulundurulmalı'

Gazetecilerin, diğer deprem illerinde CHP'li belediye başkanlarının bakanlar ve AK Partili milletvekilleriyle görüşmediğini, ancak Adıyaman'da bunun tam tersinin yaşandığını dile getirmesi üzerine Başkan Çadır, şu ifadeleri kullandı:

'Diğer illeri takip etmedim, ben Adıyaman için konuşuyorum. Yanİ, bu şekilde insanların durdukları yolların, geçtikleri merhanelerin, almış oldukları eğitimlerin, yaşadıkları ve dayanaklarını aldıkları mahallerinin farklı olduğunu biliyoruz. Burada bir araya gelmenin unsuru, 'memlekete hizmet anlamında bir görüntü' olarak verilmiş olabilir.'

Kaynak : PERRE