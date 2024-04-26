Atılan imzalarla birlikte hayata geçen stratejik iş birliği anlaşmasıyla Adıyaman, savunma sanayinin önemli bir üretim merkezi haline gelecek.

6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremler sonrası özellikle sanayi alanında ağır yara alan Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak ve kenti Türkiye’nin üretim gücünde söz sahibi yapmak adına mesaisini aralıksız sürdüren ATSO, Türk Savunma Sanayii’nin öncü şirketi TUSAŞ’la kentin vizyonuna güç katacak olan tarihi işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Adıyaman Ticaret Sanayi Odası (ATSO) arasında “Adıyaman Deprem Bölgesi Kablo, Konnektör ve Kablaj Üretim Tesisi Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi’ imzalandı. Türk savunma sanayisinin öncü şirketleri deprem bölgelerine destek kapsamında Adıyaman’da önemli bir yatırıma imza attı.

Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen tören ile Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ortaklık sözleşmesini imzaladı. Aselsan, Roketsan, Tusaş ve Havelsan’ın ortak çalışmalarıyla, Adıyaman Deprem Bölgesi Kablo, Konnektör ve Kablaj Üretim Tesisi Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu önemli yatırıma ilişkin şunları söyledi: “6 Şubat Asrın Felaketinde ilk andan beri savunma sanayii şirketlerimizle bölgede, bölge insanımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün bu niyetlerle Başkanlığımızın koordinasyonu ile Adıyaman ilimizin; İstihdam ve İskan, Nitelikli iş gücü, Sürdürülebilir destek, Ticaret ve sanayi altyapısının yeniden tesisi için başlattığımız; Aselsan, Roketsan, Tusaş, Havelsan şirketlerimizin ortaklaşa çalışmalarıyla “Adıyaman Deprem Bölgesi Kablo, Konnektör ve Kablaj Üretim Tesisi Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi” için imza törenimizi gerçekleştirdik. Bu tesisimiz ile Adıyaman’da 500 milyon TL’ye yakın yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bu yatırımla başta Adıyaman’ımız olmak üzere depremden etkilenen çevre illerin de istihdamına katkı sağlamayı umuyoruz. Bugün imza töreninde Genel Müdürlerimizin de ifade ettiği üzere “Yiğit düştüğü yerden kalkar” buna inancımız tam. Savunma sanayii olarak bu yolda bir el olabilmek gayretiyle, depremden etkilenen şehirlerimizin bir an evvel normale dönmesi ve yaraların sarılması için elimizden geleni hep birlikte yapmaya devam edeceğiz”

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Savunma Sanayii yatırımını önemsediklerini belirterek; “TUSAŞ gibi öncü bir kuruluşla işbirliği yapmanın, Adıyaman’ın savunma sanayii alanındaki katkılarını artırma ve bölge ekonomisine yeni fırsatlar sunma potansiyelini artıracağına inanıyoruz. Hedefimiz Adıyaman’ı Savunma Sanayi sektöründe üretim üssü haline getirmek. Yaklaşık 1 yıl boyunca talep edip, emek verdiğimiz ilimizin Savunma Sanayii sektörüyle tanışmasına vesile olacak olan Kablo-Konnektör üretim tesisinin kuruluş sözleşmesini imzaladık. Tamamlandığında 200 Adıyamanlı gencimize istihdam sağlayacak olan bu projeyi sahiplenip emek veren ve yatırımın ilimize yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’e, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’e, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol’a, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’ye, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar’a, Yatırımcı çağrısı yaptığımız süreçte elini taşın altına koyan Eco Enerji yetkililerine ve yerel yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Attığımız bu adımın bundan sonra yapılacak yeni yatırımlara da vesile olacağına yürekten inanıyor, bu güzel başlangıcın hayırlı olmasını diliyorum



Kaynak : PHA