Ultrason testi, sağlık alanında oldukça sık kullanılan bir testtir ve birçok hastalığın teşhisinde kullanılmaktadır. Sizde uygun ultrason fiyatları ile sağlığınız için gerekli olan testleri yaptırabilirsiniz.

Ultrason Testi Nedir?

Ultrason testi, yüksek frekanslı ses dalgaları ile iç organların görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Diğer görüntüleme testlerine oranla farklı olan ultrason, özellikle gebelik süreçlerinde bebeğin görüntülenmesi için sık sık kullanılan bir testtir. Ultrason ile bebeğin sağlığı gözlemlenebilmektedir.

Ultrason Testi Kimler için Uygundur?

Ultrason testi, genellikle gebelik süreçleri için uygun bir işlemdir. Gebelik süreçlerinde ultrason ile detaylı şekilde görüntülemeler yapılarak bebeğin sağlık durumu kontrol edilmektedir. Bebeğin gelişim evreleri ve anne karnında sağlıklı olup olmadığı bu yöntem ile kolay bir şekilde kontrol edilmektedir.

Hamileliğin yanı sıra bazı hastalıkların teşhis edilmesi içinde ultrason kullanılmaktadır. İşlemi yaptıracağınız yere göre ultrason fiyatları değişiklik göstermektedir. Net bir fiyat bilgisi için hekimiz ile görüşmeniz gerekir.

Ultrason Yöntemleri Nelerdir?

Birçok ultrason yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler ile ilgili bir sıralama yapacak olursak;

1. Abdominal Ultrason

2. Pelvik Ultrason

3. Transvajinal Ultrason

4. Meme Ultrasonu

5. Ekokardiyogafi

6. Tiroit Ultrasonu

7. Transrektal Ultrason

8. Beyin Ultrasonu

9. Renkli Doppler Ultrason

Bu ultrason çeşitleri ile belirli hastalıklar kolay bir şekilde tespit edilmektedir. Hastalığa göre yöntem belirlenir ve ultrason fiyatları değişiklik gösterir. Fiyat için hangi yöntemin kullanılacağı belirlenmelidir.

Sperm Testi Nedir?

Sperm testi ile boşalma esnasında gelen meninin kalitesine ve içeriğine bakılmaktadır. Bu şekilde çeşitli hastalıklar teşhis edilmektedir. Bunun yanı sıra cinsel yolla bulaşan birçok hastalık sperm testi ile kolay bir şekilde teşhis edilmektedir. Bu test genellikle çocuk sahibi olamayan kişilere uygulanan bir işlemdir.

Sperm Testi Neden Yapılır?

Genellikle uzun süredir korunmasız ilişki yaşayan ancak çocuk sahibi olamayan kişilere sperm testi uygulanmaktadır. Meninin sağlığı kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra cinsel yolla buluşan hastalıkların teşhisinde de sperm testi kullanılmaktadır. Bu test ile sorunun ne olduğu kısa süre içerisinde öğrenilmektedir.

Sperm Testi Neden İstenir?

Sperm testi, genellikle uzun süredir çocuğu olmayan kişilerden istenmektedir. Test ile sorunun annede ya da babada olduğu belirlenmektedir. Kişilerin sperm testi ile sperm sağlığı kontrol edilmektedir.

Cinsel yol ile bulaşan hastalıkların teşhisinden de sperm testi kullanılmaktadır. Bu test ile herhangi bir hastalığınızın olup olmadığını da öğrenebilirsiniz.

Check up Nedir?

Check up ile kişilerin genel sağlık durumları kontrol edilmektedir. Oluşan sağlık sorunları bu yöntem ile kısa süre içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bu işlem için kişiler birçok testten ve muayeneden geçmektedir.

Ayrıca bu test ile kişilerin gelecekteki hastalıkları ve sağlık sorunları da tespit edilmektedir. Bu şekilde büyük bir hastalık taraması yapılmaktadır.

Check Up Paket Fiyatları

Bu işlemde fiyatlar kişilere uygulanacak olan testlere, paket içeriklerine, paketlerin kapsamına ve yapılacak olan testlerin sayısına göre değişiklik göstermektedir. Bu işlemlere göre check up fiyatları belirlenmektedir. Net bir fiyat için hekiminizin uygulayacağı testler dikkate alınmaktadır.

Check up işlemleri, kişilerin cinsiyetlerine bağlı olarak paket şeklinde sunulmaktadır. Ancak kişilerin sağlık geçmişlerine göre bazı testler eklenebilmektedir. Eklenen testlere göre check up fiyatları değişiklik göstermektedir. Net bir fiyat için uygulanacak olan testleri hepsini bilmeniz gerekir.

Hekiminiz ile beraber check up fiyatınızı belirleyebilirsiniz. Bu şekilde size uygun bir paket seçebilir ve check up fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sağlığınız için bu testi yaptırabilirsiniz.