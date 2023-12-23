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Sporcular için çinko ZMA desteğinin önemi bir hayli büyük. ZMA içeriğinde çinko da yer almaktadır. Günümüzün en büyük sağlık sorunu haline gelen COVİD-19 ile savaşırken birçok önlem almaktayız önlemleri alırken bir yandan da bağışıklığımızı güçlendirip güçlü bir bedene sahip olmanın yollarını aramaktayız. Bütün bunlarla birlikte vücudumuzdaki çinko miktarının önemini de ön sıralarda düşünmeliyiz. Yapılan araştırmalarda çinko seviyesi yüksek olanların COVİD-19 a yakalanma olasılığının daha düşük olduğu yakalanan hastaların ise daha hafif atlattığı görülmektedir. Peki, çinko nedir, eksikliğini nasıl, anlarız ve bu eksikliği nelerle karşılayabiliriz?

Sporcular İçin Çinko (ZMA) Desteği

Sporcular için çinko ZMA gibi desteklerin önemi büyüktür. Ayrıca çok sayıda kişi kreatin şeklinde de arayış içerisindedir. Bu ürünler torqnutrition.com.tr aracılığıyla temin edilebilmektedir.

Çinko nedir: Vücudumuzdaki gerekli olan hücre çoğalması ve büyümesine yardımcı olan vücudumuza alınması gereken zorunlu bir mineraldir. Çinko protein üretimini arttırırken kırmızı ve beyaz kan hücrelerini fonksiyonlarını düzenlemektedir. Vücut çinkoyu depolamadığı için her gün düzenli bir şekilde ve belirli miktarda besinler yoluyla alınmalı, çinko seviyesinin yetersiz olduğu durumlarda ise takviyeyle alınmalıdır. Çinko eksikliği dünyada yaygın görülen bir durumdur. Çinko eksikliği yetersiz beslenme alışkanlığımızdan kaynaklanabileceği gibi bazı kronik hastalıklar da çinko emilimine engel olabilir bu yüzden çinko takviyesi yapılması gerekebilir. Çinko eksikliği kimlerde görülebilir birazda bununla ilgili bilgi sahibi olalım.

ALKOL KULLANANLAR: Alkol bağımlısı olan kişilerin çoğunda çinko eksikliğine rastlanır bunun nedeni ise alkolün içinde bulunan etanoldür. Etanol çinkonun bağırsaklardaki emilimini azaltıp idrar yoluyla atılmasını hızlandırır dolayısıyla çinkonun vücuttaki işlenimi etkilendiği için kişilerde çinko eksikliği meydana gelmiş olur.

VEJETERYANLAR: Çinko açısından önemli besin kaynağı olan kırmızı et ve deniz ürünlerinden faydalanamadıkları için vücudun ihtiyaç duyduğu çinko miktarını yeteri kadar karşılayamazlar bunun sonucunda da bu kişilerde çinko eksikliği görülmeye başlar.

DEMİR TAKVİYESİ: Yüksek demir çinko emiliminin sağlanmamasına neden olur.

GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR: Mide ülseri, ishal, reflü, kanamalar ve hazımsızlık gibi hastalıklar da çinko eksikliğine sebep olan faktörler arasındadır.

YAŞLILARDA: Yetersiz beslenme ve yaşa bağlı kullanılmaya başlanan ilaçlarla zamanla çinko eksikliği başlayabilir.

HAMİLELER VE EMZİREN KADINLAR: Bu dönemlerde kadınların yaşadığı en olası durumlardan biridir. Doktor tavsiyesiyle yapılacak en iyi yol çinko takviyesidir.

ÇOCUKLARDA: Gelişimin hızlı olduğu çocukluk döneminde beslenmesi yetersiz olan çocuklarda çinko eksikliği görüldüğü gibi çinko eksikliği kaynaklı üst solunum yolu hastalıkları çok sık geçirebilirler.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

· Saç dökülmesi

· Uyku hali ve yorgunluk

· Büyüme geriliği

· Koku duyusunda azalma

· İshal

· Ciltte mat ve solgun bir görüntü

· Tırnaklarda kırılma

· Geç iyileşen yaralar

ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUR

Çinko dışarıdan destek olarak da alınabilir. Örneğin ZMA takviyelerinde bulunmaktadır. Kırmızı et: En mükemmel çinko kaynağıdır. Kuzu eti, sığır eti, dana eti, dana karaciğeri çinko açısından oldukça zengin besin kaynaklarıdır.

· Kümes hayvanları

· Baklagiller: Mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya

· Deniz ürünleri: Karides, istiridye, somon, dil balığı, sardalya

· Tahıllar: Kinoa, esmer pirinç, yulaf

· Kuruyemiş: Kaju, fındık, fıstık, badem, çam fıstığı, yer fıstığı

· Yumurta

· Kakao

· Kefir veya yoğurt

· Sebze Çeşitleri: Kuşkonmaz, mantar, pancar, bezelye, karalahana

Bu besinleri mümkün olduğunca tükettiğimizde bizim için gerekli olan çinko miktarını büyük ölçüde karşılamış oluruz. Ayrıca yapılan araştırmalarda gösteriyor ki 3 aylık düzenli çinko kullanımı bağışıklığı ciddi anlamda güçlendirmektedir. ZMA desteği için ziyaret edebilirsiniz:

https://www.torqnutrition.com.tr/zma