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Uzay bilimindeki son gelişmeler iki önemli olguyu ön plana çıkarmıştır: son altı yılın en büyük güneş patlaması ve ABD Uzay Kuvvetleri'nin X-37B uzay uçağının planlanan fırlatılışı.

Kozmik Enerjiyi Serbest Bırakmak: 2017'den Bu Yana En Büyük Güneş Patlaması

Geçtiğimiz hafta gezegenimiz 2017'den bu yana en büyük güneş patlamasına tanık oldu; X2.8 kategorisindeki bu patlama daha önce kaydedilen X2.2 şiddetindeki patlamayı gölgede bıraktı. AR 3514 güneş lekesinden kaynaklanan bu güneş olayı 14 Aralık günü UTC ile 1702'de zirve yaptı ve Dünya'nın güneş gören tarafında önemli radyo kesintilerine yol açtı. Güneş'in döngü zirvesi sırasında beklenen bu tür güçlü patlamalar, Güneş'in karasal teknolojileri bozma potansiyelinin altını çizmektedir.

Güneş patlamaları için en yüksek kategori olan Sınıf X olarak sınıflandırılan patlamanın yoğunluğu, elektrik şebekesi dalgalanmaları için potansiyel riskler ve alçak Dünya yörüngesindeki uzay araçları için komplikasyonlar oluşturdu. Bu olay, gezegenimizin güneş faaliyetlerine karşı savunmasızlığını ve uzay tabanlı teleskopların bu kozmik olayları izlemedeki önemini hatırlatmaktadır.

Gizemli X-37B Uzay Uçağının Yaklaşan Görevi

Uzay araştırmaları alanında, ABD Uzay Kuvvetleri tarafından işletilen X-37B uzay uçağı, SpaceX Falcon Heavy roketiyle yeni bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Başlangıçta daha erken bir fırlatma için planlanan görev ertelendi ve yeni hedef tarih 28 Aralık olarak belirlendi. Bu, faaliyetteki en güçlü ikinci roket olan Falcon Heavy'nin sekizinci fırlatılışı olacak.

Gizemle örtülü X-37B, özellikle görevlerinin süresi ve hedefleri konusunda pek çok spekülasyona konu olmuştur. Uzay aracının bir önceki görevi 908 gün sürmüştü ve önümüzdeki görevin bu süreyi aşması bekleniyor. Uzay Kuvvetleri'nin spesifik detaylar konusundaki suskunluğu X-37B'yi çevreleyen entrikayı daha da arttırıyor.

Son güneş patlaması ve X-37B'nin yaklaşan fırlatılışı uzay faaliyetlerinin dinamik ve öngörülemez doğasını vurgulamaktadır. Güneş'in Dünya'yı etkileyen güçlü patlamalarından gizli uzay görevlerine kadar, bu olaylar uzayla artan ilişkimizi ve kozmik fenomenleri anlama ve bunlara hazırlanma ihtiyacımızı yansıtmaktadır. Bizler uzayı keşfetmeye ve kullanmaya devam ederken, uzay teknolojisi ve keşfi konusunda tetikte olmanın ve yenilikçiliğin önemi büyük olmaya devam etmektedir.

Kaynak: https://newslinker.co/the-largest-solar-flare-in-six-years-and-the-planned-launch-of-the-us-space-forces-x-37b-space-plane/