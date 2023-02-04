2023 seçimlerine sayılı günler kalmasının ardından merkezi Kocaeli'de bulunan Şanlı Kamuoyu Şirketi tarafından yapılan "Bu Pazar Milletvekilliği seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "En Başarılı Milletvekili Kimdir" için anketin sonuçları açıklandı.

"AK Parti yüzde 41.9 ile birinci"

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından Kahramanmaraş'ta 4 bin 200 kişinin katıldığı anket çalışmasında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 41.9 ile AK Parti yanıtını verdi.

AK Parti’nin hemen arkasında yüzde 20.8 ile İYİ Parti ikinci, yüzde 18.3 ile CHP üçüncü olabildi.

Ankete göre Kahramanmaraş'ta "En Başarı Milletvekili" yüzde 32.60 ile CHP'li Ali Öztunç oldu. Öztunç’u yüzde 19.26 ile AK Partili Celalettin Güvenç takip etti.

"AK Parti için ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için olumlu yakını uyandırdı"

Kahramanmaraş ve ilçelerinde 4 bin 200 kişiye sorulan "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "En Başarı Milletvekili" kimdir sorusunun cevabını ve gelişmeleri hakkında bilgi veren Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bozdoğan,"Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi olarak ülkemiz genelinde anket çalışmalarımıza ve vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ölçmeye devam ediyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların üzerinde yapmış olduğu asgari ücret, EYT, ehliyet affı ve özellikle EYT'de vatandaşların yıllardır özlemle hasretle beklediği bu açıklamanın ardından ülke genelinde AK Parti için ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için olumlu yakını uyandırdı. Özellikle altılı masada Meral Akşener diğer parti liderlerine kazanabilecekleri bir adayla yola çıkmaları gerektiği görünüyor."dedi.

"Birçok isimler konuşulmaktadır"

Kulis bilgilerinde isimleri geçenleri de açıklayan Bozdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Kahramanmaraş'tan milletvekili olacak isimlerin de kulis bilgileri verilebilecek. AK Parti'den AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, Bankacılık Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, eski Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, mevcut milletvekillerinden Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öcal gibi isimler geçiyor. Bunların yanı sıra AK Parti'den yine en çok konuşulan isimler ise Gül İlker Çetin , Ayşe Cesur, Dilek çevik, İYİ Parti'den ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Yılmaz , Faruk Atlı, Ahmet Çabukel, Neslihan Kocanergiz, Sinan Ölker, Mustafa Bastırmacı gibi birçok isimler konuşulmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç yine yerini koruyarak 1 sıradan aday olacak"

