İş İnsanı Sadık Burak Gelir İYİ Parti Adıyaman milletvekili aday adayı oldu. Eğitim hayatında başarılı performansını iş hayatına taşıyan Gelir, Milletvekili olması durumunda Adıyaman’a ciddi katkılar yapacağı konuşuluyor…

24. Dönem MHP 1.sıra Adıyaman Milletvekilli Adayı olan Burak Gelir, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan 28. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, İYİ Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı oldu.

Gelir, Aday adaylığı başvurusu yaptıktan sonra Gazetecilere yapmış olduğu açıklamada “ İlkeli siyaset , İlkeli duruş ,değerlerimize bağlı kalmak , Tek dönem Hizmet etmek sözümdür. Toplumda adaletsizliğe sebep olacak tutum ve davranışlardan kaçınmak, Toplumla doğru bir şekilde iletişim kurarak, halkın beklentilerini anlamak ve onları temsil etmek.İleri dönük vizyon sahibi olmak. Geleceği öngörebilme, toplumun ihtiyaçlarını belirleyebilme ve doğru çözümler üretebilme yeteneği önemlidir. Empati yapabilme yeteneği göstermek. Toplumun problemlerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini anlayarak, doğru politikalar üretmek sözümdür.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Burak Gelir Kimdir?

Liseyi Ankara’da Üniversiteyi ise Konya’da bitirdim. Bingöl’de JÖH ‘ de askerliğimi tamamladım , Ziraat Mühendisiyim ,Evliyim, 1 oğlum var.

İş tecrübem sırası ile ;

Petrol Ofisi A.Ş ; Saha müdürlüğü , Yatırım müdürlüğü , Takım Liderliği görevlerinde bulundum 2013 yılında ayrıldım.

24. Dönem MHP 1.sıra Adıyaman Milletvekilli Adayı,

Rekabet Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Müstakil LPG istasyonları Dernek Başkanlığı,

TOBB LPG Meclis Üyeliği

EPGİS - Enerji Petrol Gaz İşverenleri Sendika Başkan Yardımcılığı ,

2014 yılından beri Halen BC Petrol Tic.Ltd.Şti de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktayım.

Büyük dedem ; Reşit Ağar, Rüstiye Mektebi mezunudur.Kurtuluş savaşına katılmış 1892 numaralı Yeşil kurdaleli İstiklal Madalyası sahibidir. Çiftçilik, Bidâyet Mahkemesi Azalığı, T.B.M.M. I. ve II. Dönem Malatya, III., IV. ve V. Dönem Gaziantep Milletvekilliği yapmıştır. Hüveydi aşiretinin lideri olup Oğuzların Avşar boyuna mensuptur.Besni Belediye Başkanlığı yapmış , Demokrat Parti , XI.dönem Adıyaman milletvekilliği yapmış Sait Ağar'ın babasıdır.

1961 -68 Adıyaman Senatörü ve 1973 – 1980 yılları arasında 2 dönem Adalet Partisi , Adıyaman milletvekilliği yapmış Halil Ağar'ın dedesidir.