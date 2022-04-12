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Milletvekili Tutdere Adıyaman Tabipler Odası’nı ziyaret etti - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere parti yönetimi Adıyaman Tabipler Odasını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunları hakkında bilgiler aldı.

12 Nisan 2022 Salı 11:03
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Milletvekili Tutdere Adıyaman Tabipler Odası’nı ziyaret etti - Videolu Haber

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun ve Yönetim Kutulu Üyelerini ziyaret eden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere'ye CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, CHP Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Doğan Yılmaz ve partililer eşlik etti.
"AK Parti ‘doktorların hakkı ödenmez’ dedi, gerçekten de doktorların hakkını ödemedi"
Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Milletvekili Tutdere,"Adıyaman Tabipler Odası, Adıyaman’ın en köklü ve en çalışkan meslek örgütlerinden bir tanesidir. Sağlık çalışanları çok ciddi hak kayıpları ve mağduriyetler yaşamaktadırlar. Bu hak kayıpları ve mağduriyetlere dikkat çekmek için iş bırakma eylemlerini gerçekleştirdiler. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanının sağlık çalışanlarına yönelik çok talihsiz bir beyanı oldu, doktorlarımız için “Giderlerse gitsinler” dedi. Bin bir emekle Tıp Fakültesini kazanan ve mezun olan, halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan doktorlarımız için yapılan bu açıklama hepimizi üzmüştür. Sağlık çalışanlarının halk sağlığı için gecelerini gündüzlerine katarak ne kadar büyük özveriyle çalıştıklarını pandemi döneminde daha net gördük. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlık çalışanlarının sosyal haklarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi, sağlıkta şiddetin önlemesi için ne gerekiyorsa TBMM çatısı altında her zaman destek olduk, bundan sonraki süreçte de desteklerimiz devam edecektir. Sağlık çalışanları bir taraftan halk sağlığı ile uğraşırken, bir taraftan da büyük bir geçip sıkıntısı çekip hayat mücadelesi veriyorlar. Tüm sağlık çalışanları enflasyon karşısında hayat pahalılığı ve zamlar karşısında diğer yurttaşlarımız gibi büyük mağduriyet yaşıyorlar. Doktorlarımızın böyle bir stres yaşamamaları gerekiyor. Emeklerinin ve alın terlerinin karşılığını mutlaka almaları gerekiyor. İktidar sürekli söz verdi, ‘doktorların hakkı ödenmez’ dedi, gerçekten de ödemedi. Sağlık çalışanlarımız rahat olsunlar. En yakın seçimde vatandaşlarımız sandığa gidip ve iktidarı değiştirdiğinde, Millet İttifakı’nı iktidara getirdiğinde bizler sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığı alacak çalışmalarımızı yapacağız" dedi.
"Biz gitmiyoruz buradayız, hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve alacağız"
Daha sonra ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun ise,"Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ve CHP Heyeti’ne ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İki buçuk yıldır bir pandemi döneminin içindeyiz ve bu süreç ağır sonuçlar verdi. Bu süreçte şehitlerimiz oldu, malulen emekli olan arkadaşlarımız oldu. Bu zorlu sürece ek olarak bir de getirilen ceza uygulamaları ile mağduriyetimiz katlanarak arttı. Aile hekimliklerine getirilen ceza yönetmenliği, birçok hakkımızın elimizden alınması, özlük haklarımızın düzeltilmemesi gibi yığın sorunla karşı karşıya geldik. Bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında iktidar kanadında birçok defa söz verildi fakat verilen sözler tutulmadı. Verilen sözler yapılmayınca demokratik hakkımız olan iş bırakma eylemlerine gittiğimizde, ‘Giderlerse gitsinler’ söylemiyle karşılaştık. Biz gitmiyoruz buradayız, hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve alacağız" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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