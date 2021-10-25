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CHP’li Tutdere: Gittiğimiz her yerde gerçekten bir dokunduk bin ah işittik - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, artan benzin ve mazot fiyatlarından dolayı mağduriyet yaşayan otobüsçü ve dolmuşçu esnafını ziyaret ederek yaşanan mağduriyetleri birinci ağızdan dinledi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:30
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CHP’li Tutdere: Gittiğimiz her yerde gerçekten bir dokunduk bin ah işittik - Videolu Haber

Herde vatandaşlara bir dokunup bin ah işittiklerini ifadelerini eden Milletvekili Tutdere,"AK Parti iktidarı sarayın kapalı kapıları ardında, kendi mutlu dünyasında gerçekten bir sorun yaşamıyor. Ancak Türkiye’de, Anadolu’da ve Adıyaman’da gittiğimiz her yerde yurttaşlarımız çok ciddi bir sorunla, ekonomik krizle karşı karşıya kalmış durumdalar."dedi.

"Vatandaş cebinde para olmadığı ıçin seyahatlerini kısıtlıyor, mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyor"

Derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız ve bu krizi iliklerine kadar hisseden sektör ulaşım sektörü ifadelerini kullanan Milletvekili Tutdere, "Ulaşım sektörü milletin yükünü taşıyor. Özellikle mazot fiyatlarının yüksekliği, her gün gelen zamlar firma yetkililerini ve şoför esnafımıza çok ciddi anlamda mağdur etmiş durumda. Sefer sayılarında ciddi bir düşüş var. Vatandaş cebinde para olmadığı için seyahatlerini kısıtlıyor, mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyor. Bizim yapmış olduğumuz gözlem vatandaş mecbur kalmadıkça artık seyahat etmiyor, sokağa çıkamıyor. Çünkü vatandaşın cebinde yeteri kadar parası yok." ifadelerini kullandı.

"CHP iktidarında ulaşım sektöründeki mazottan ÖTV’yi kaldıracağız"

Artan maliyetler nedeniyle ulaşım sektörünün kontak kapatma noktasına geldiğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, “Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilileri, kooperatif temsilcilerinin hükümetten talepleri ve çağrıları var. Ulaşım sektörü kontak kapatma noktasına gelmiş durumda. Bu feryadı artık duyun, insanlar artık evine ekmek götüremez hale gelmiş durumdalar. Araçlarının bakımlarını yapamaz hale gelmişler. Vatandaş size sandıkta bu sorunları çözmek için yetki verdi siz de ulaşım sektörünün sorunlarını çözün. Mazottaki ÖTV’yi ulaştırma sektörü için, çiftçilerimiz için ve diğer üretim konusunda faaliyet gösteren sektörler için kaldırın. CHP iktidarında ulaşım sektöründeki mazottan ÖTV’yi kaldıracağız. Destek olun, bu zor süreci esnaflarımız ve firmalarımız rahat bir şekilde atlatsınlar” dedi. 

"Asgari ücretin yarısını dahi almadan çalışan gençlerimiz var"

Dolmuşçuların yaşadıkları sorunları da dile getiren Milletvekili Tutdere, dolmuş duraklarında çalışan şoförlerin asgari ücretin altında maaş aldıklarını ifade etti. Milletvekili Tutdere, "Duraklarında şoför olarak çalışan genç kardeşlerimizin de çok ciddi sorunları var. Şu anda Adıyaman’da 1.400 liraya çalışan, minibüslerde şoförlük yapan esnafımız var. Aylık 1400 liraya çalışıyorlar, asgari ücretin yarısını dahi alamıyorlar. Şoför esnafımız, ‘Ben bu parayla kiramı mı ödeyeyim, odun kömür mü alayom, faturalarımı mı ödeyeyim? 1400 lirayla nasıl geçineceğim.’ diye feryat ediyorlar. Artık esnafımız değil sigortasını yatırmak evine ekmek götürenler kendini şanslı hissediyor. Üst üste gelen zamlar milletin belini bükmüş durumda. Bugün şehrimizde 20-25 yaşındaki gençler asgari ücretle dahi çalışmıyorsa, aylık 1400 liraya çalışmak zorunda kalıyorsa bu Adıyaman'ın ekonomik krizi iliklerine kadar hissettiği nin en büyük göstergesidir."şeklinde konuştu.
"Adıyaman Belediyesi’nin dolmuşlar için aldığı yaş kararını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor"

Adıyaman Belediyesi encümen kararıyla araç yaşına 8 yaş kriteri koyulduğunu fakat şu anda yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı dolmuşçu esnafının bu kriteri karşılamasının imkânsız olduğunu ve kararın tekrar gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Belediyesi’nin almış olduğu bir encümen kararı var. Bu karara göre şehir içi dolmuş hatlarında çalışan araçların yaşlarına ilişkin 8 yıllık bir kriter koymuşlar. Ancak sürekli gelen zamlar, esnafın yaşadığı ekonomik kriz ve içinden geçtiğimiz pandemi süreci ile birlikte bu kararın gözden geçirilmesi gerekiyor. Dolmuş esnafımız, araç yaşının yaşanan bu özel koşullar nedeniyle 15 yıla çıkartılarak şehiriçi dolmuş esnafına rahat bir nefes aldırılması talepleri var. Esnafımızın bu talebi makul bir talep. Çünkü yeni bir araç almak imkansız hale gelmiş durumda. Eski araçlarında çalıştırılamazlarsa hatlar boş kalmak zorunda kalacak. Bu durum önümüzdeki süreçte büyük bir sorunu beraberinde getirecektir. Bu sorunun da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"Çıkın Anadolu'yu gezin, halkın arasına karışın ve gerçek tabloyu görün"

Milleten aldığınız maaşları zam olarak milletin sırtına yüklüyorsunuz ifadelerini kullanan Milletvekili Tutdere,"AK Parti ekonomik anlamda Türkiye'yi bataklığa sürüklenmiş durumda. Dövizde hızlı bir yükseliş söz konusu. Mazot fiyatları da artık döviz kuruna yaklaşır durumda ve bu durum insanlarda çok ciddi bir kaygı ve korku yaratıyor. Adıyaman'dan iktidara sesleniyoruz, siz saraylarınızda zevki sefa içerisinde yaşıyorsunuz, sizin herhangi ekonomik bir sorununuz yok. Her biri 5 maaş, 10 maaş alıyor ve bu maaşlar da çok yüksek oranda. Milleten aldığınız maaşları zam olarak milletin sırtına yüklüyorsunuz. Fakir fukaranın sesini artık duyun. Tarımda çalışan, sanayide çalışan, asgari ücretlilerin, çiftçilerin, öğrencilerin sesini duyun. Çıkın Anadolu'yu gezin, halkın arasına karışın ve gerçek tabloyu görün." dedi.

Kaynak: PHA
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