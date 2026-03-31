Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ayvanat Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 31 AKP 090 plakalı otomobil ile Furkan A. (17) yönetimindeki 63 AJV 603 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Furkan A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.