Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir Elif Çelik'ten haber alamayan yakınları, genç kadının yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları, Çelik'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Elif Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çelik'in cenazesi ailesine teslim edilerek, Şırnak'ın İdil ilçesinde defnedildi.

Öte yandan, Elif Çelik'in 8 Ağustos 2025 tarihinde hemşirelik görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.