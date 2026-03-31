Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin Caddesi İpekyolu Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otogar yönünde seyreden 06 KY 519 plakalı hafif ticari araç, 07 BNG 353 plakalı otomobil, 56 AAV 774 plakalı kamyonet ve 34 FF 0519 plakalı kamyonet çarpıştı. Dört aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.