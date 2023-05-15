Aziz ve pek muhterem Adıyamanlı hemşehrilerim;

6 Şubat’ta yaşadığın asrın felaketinde on binlerce canını kaybettin. Belki bir o kadar insanımız da yaralandı. Yaralarını sarmak ve acını dindirmek için çırpınırken ülkemiz seçim ortamına girdi…

Bu süreçte belki ihmal edildin, belki ertelendin, belki teselli edildin…

Sonuçta seçimler yapıldı ve bitti. Bu süreci de uhulet ve suhuletle atlatmayı başardın. Gerektiğinde bağrına taş bastın ve seçim görevini yerine getirdin.

Gösterdiğin sağduyu ve metanet için gönülden takdir ve teşekkür ediyor, Yüce Allah’tan yaralarına şifa, acılarına sabır ve tahammül diliyorum.

Sen görevini hakkıyla yerine getirerek irfan sahibi olduğunu gösterdin.

Aziz Milletimin değerli vekilleri;

14 Mayıs 2023 günü yapılan seçimde ilimizi TBMM’de temsil etme ve milletimize vekalet etme görevi sizlere tevdi edildi.

Hayırlı olsun, tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

Parti gözetmeden sizlere sesleniyoruz.

Sizler bu milletin yetiştirdiği ve kendisini temsil etmek için seçtiği değerlerimizsiniz.

6 Şubat’ta yaşanan depremde büyük kayıp, hasar ve zarar gören, neredeyse enkaz haline dönen Adıyaman, yaralarının en kısa zamanda sarılması, şehrin yeniden inşa edilmesi ve topyekûn ihyası için sizlere çok ama çok önemli ve büyük görevler yüklemiştir. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Bunların neler olduğunu gerek seçim gezilerinde ve gerekse yapılan toplantılarda sizlere aktarıldığına, bilgiler verildiğine inanıyoruz.

Sahada gördüğünüz gibi memleketimin daha fazla beklemeye, ertelenmeye tahammülü yoktur.

Sizlere çağrımızdır. Mümkün olduğu kadar zamanınızın/mesainizin çoğunu memleketinizde, sahada geçirmeniz, sorunun yerinde tespiti ve çözümü açısından önemli görüyoruz.

Memleketimizin sizlerin öncülüğünde, herhangi bir görüş, statü ve sosyal fark gözetmeden, toplumun her kesimince, birlikte, omuz omuza ve el ele vererek düştüğü yerden kalkmaya ve geleceğe doğru hızlı ve emin adımlara yürümeye ihtiyacı vardır.

Bizler bu yolda, gerek Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Teşekkülleri, gerekse Adıyaman halkı olarak elimizi hatta gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Yeri geldiğinde takipçiniz olacak yeri geldiğinde destekçiniz olacağız. İyi, güzel ve faydalı olan her şeyi takdir ve tebrik edeceğiz. Gördüğümüz hata ve eksiklikleri de dile getireceğiz.

Aramızda adaleti, merhameti ve insafı tesis ederek, bunları düstur edinerek ve de nifak, haset ve tefrikadan uzak durarak göstereceğimiz üstün gayretin, Adıyaman’ı en kısa zamanda daha güzel, daha iyi ve daha müreffeh bir şehir haline getirebiliriz.

Millet görevini yaptı ve sözünü söyledi. Sıra sizde. Devraldığınız bu hizmet nöbetini ve sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğinize tüm kalbimizle inanıyor, tekrar tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz…

Hep birlikte daha güzel ve daha iyi Adıyaman’a…

Hep birlikte daha güzel yarınlara…