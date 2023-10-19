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Farklı hastalıkların erken teşhis edilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Salih Boğa, “Erken teşhis edilmeyen birçok sindirim hastalığı, tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Örneğin kolon polipleri, kalın bağırsakta oluşabilen küçük doku kümeleridir ve genellikle belirti vermezler. Ancak bazı büyük veya anormal polipler, rektal kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik veya karın ağrısı gibi şikayetlere neden olabilirler. Bu nedenle 50 yaş ve üzerindeki kişilere, düzenli kolonoskopi taraması yaptırmalarını öneriyoruz. Kolonoskopi taraması, poliplerin erken teşhis edilmesini ve aynı kolonoskopi işlemi sırasında çıkarılmasını sağlıyor. Bu şekilde kansere dönüşme riski de ortadan kaldırılıyor” diye konuştu.

“Tedavi edilmeyen reflü, ciddi komplikasyonlara neden olabilir”

Dünya genelinde birçok kişide görülen reflü rahatsızlığının da ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Boğa, "Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Her ne kadar risksiz bir hastalık olarak görünse de gerekli tedavi yöntemleri uygulanmadığı takdirde yemek borusu kanserine kadar varan ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu tedavi yöntemleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlar etkili olabilirken; rahatsızlığın ilk aşamasında yanma hissi, mide ekşimesi, ağızda ekşi veya acı tat, yutma güçlüğü ve kronik öksürük gibi semptomlar görülebilir" ifadelerini kullandı.

"Pankreas kanseri veya kistler erken teşhis edilebilir"

Pankreas hastalıklarının erken teşhis edilmesi halinde tedavi edilebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Boğa, “Pankreasın endoskopik muayenesi için Endoskopik Ultrasonografi (EUS) kullanılır. EUS, sindirim sistemi organlarını ve çevresindeki dokuları ayrıntılı bir şekilde incelemeye yardımcı olan bir teknolojidir. Bu sayede pankreas kanseri veya kistler erken teşhis edilebilir, pankreas hastalıklarının risk değerlendirmesi yapılabilir ve tedaviye hızla başlanabilir” diyerek, akalazya hastalığında kullanılan teknolojik araçları da şu sözlerle açıkladı:

"Akalazya, yemek borusunun alt kısmında yer alan kasın gevşememesi ve sürekli kasılmış halde kalması sonucu yutma güçlüğüne neden olan bir durumdur. Bu hastalığın tedavisinde ise Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) yöntemi kullanılır. POEM, hastaların yutma fonksiyonlarını geri kazanmalarına yardımcı olur. Ancak her rahatsızlıkta bu gibi dönüşleri almak mümkün değil. Örneğin huzursuz bağırsak sendromu, hayat kalitesini doğrudan etkiler ve tedavi için hastanın hikayesini derinlemesine öğrenmek gerekir."



Kaynak : PHA