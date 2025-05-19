Caminin yeniden yapılmasına öncülük eden esnaf Emin Boran, mahalle halkının da desteğini alarak çalışmalara başladı. İki katlı olarak inşa edilen cami, Boran ve Faik isimli vatandaşın girişimleri ve hayırseverlerin yardımlarıyla kısa sürede tamamlandı.

“Mahalle halkı el ele verdi”

Depremde ağır hasar alan caminin yeniden ibadete açılması için mahalle sakinleri seferber oldu. Boran ve Faik Bey’in büyük çabaları, mahallede birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirirken, caminin inşası kısa sürede tamamlandı.

“Açılışta dualar edildi”

Yeniden ibadete açılan Sıddık Camii’nin açılış programına, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mustafa Kahraman, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, cami imamı ve mahalle sakinleri katıldı. Törende tatlı ikramı yapıldı, dualar edilerek cami yeniden ibadete açıldı.

Mahalle sakinleri, caminin yeniden yapılmasında emeği geçen Emin Boran, Faik Bey ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak : PHA