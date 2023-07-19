Türkiye son günlerde aşırı sıcaklara karşı ciddi bir mücadele veriyor. Kışın griple savaşan vatandaş, bu kez de güneş çarpmalarına karşı nasıl kendisini koruyacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili Herkes Duysun’a bilgilendirmelerde bulunan Uzman Diyetisyen Merve Bahtiyar, bol sıvı tüketiminin önemine vurgu yaptı.Zübeyde ÖZLÜ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bir süredir aşırı sıcaklarla mücadele etmek zorunda kalan Türkiye’de vatandaşlar, ciddi güneş çarpmalarına maruz kalmaya başladıktan sonra kendilerini bu sıcaklardan ve sıcakların etkilerinden korumanın yöntemlerini araştırmaya başladı.

Aşırı sıcaklarda insanların serin yerlerde ve gölgede bulunmalarının önemini vurgulayan Uzman Diyetisten Merve Bahtiyar, özellikle bu duruma kalp, tansiyon ve şeker gibi rahatsızlıkları olan kişilerin ekstra dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Genelde 60 yaş ve üzerindeki kişiler, hamileler ve küçük çocuklarımızın öğle vaktinde pek dışarı çıkmamalarını tavsiye eden Bahtiyar, "İlaç kullanan kişileri sabah veya akşam saatlerinde yanlarına sularını alarak dışarıya çıkmaları konusunda uyarıyoruz. Bu dönemde sıcaklardan dolayı aşırı su kaybı olabiliyor, güneş çarpması gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden öğle saatlerinde evde olmalarını öneriyoruz.” dedi.

“SICAK HAVA VÜCUT ISISINI ARTIRIYOR”

Sıcak havanın vücut direncini artırdığına değinen Bahtiyar, insan vücudunun vücut içindeki ısı ile vücut dışındaki ısı arasında bağlantı kurmaya çalıştığının altını çizdi.

Mineral kayıplarını önleyebilmek için günde 1 tane soda tüketilmesini öneren Bahtiyar, "Soğuk sular yerine ılık suların tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü çok sıcak havalarda soğuk su içildiği zaman dışarıdaki sıcak hava vücut sıcaklığını artırıyor. Akabinde soğuk su içildiği zaman organlara ve damarlara zarar verebiliyor. Sıcak bir şeyi bir anda soğutmak istediğimiz için vücut kendi sıcaklığını korumakta sıkıntı yaşıyor.” diye konuştu.

SICAK HAVALARDA EN ÇOK NE TÜKETİLMELİ?

Sıcak havalarda su tüketimine dikkati çeken Uzman Diyetisyen Merve Bahtiyar, sıvı oranı yüksek olan ürünlerin bu sıcakta daha çok tercih edilmesi gerektiğini belirterek bu listenin de en başında suyun yer alması gerektiğini söyledi. En az 2 ilâ 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirten Bahtiyar, “Dışarıda çok fazla vakit geçiriyorsak eğer en az 3 litre tüketilmelidir. Tansiyon dengesini sağlayabilmek için meze tarzı şeyleri tüketebiliriz. Ayranaşı gibi soğuk çorbalar tüketilmeli. Kısacası daha çok sıvı odaklı ilerliyoruz. Vücut sıcak havalarda çok fazla sıvı kaybettiği için sıvı oranı yüksek besinler tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Çilek, kavun, karpuz, şeftali gibi meyvelerin tüketilmesini tavsiye ediyoruz ancak şeker hastalarının bu besinleri tüketirken dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Özellikle insülin kullanıyorsa tamamen yasaklıyoruz. Şeker oranı yüksek olan meyveleri süt ve yoğurt gibi besinlerle birlikte tüketmeleri gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

Sıcak havalarda ağır yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğine söyleyen Bahtiyar, “Yağlı gıdalar, kızartmalar, ağır yemekler bu dönemde ciddi problem yaratıyor. Çünkü hem mide sindirim kısmında hazımsızlık problemlerine sebep olup hem de şeker ve tansiyon dengesini oynatabiliyor. Örneğin süt grubu sıcakta çok kaldığı zaman bozulabilecek bir gruptur. Salça da aynı şekilde çok çabuk bozulabilen bir üründür. Salça ile yapılan yemeklerin buzdolabında tutulmasını tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında yemekler yapıldıktan sonra hemen tüketilmeli, tüketilmiyorsa biraz ılıdıktan sonra dolaba kaldırılmalıdır. Sıcak havalarda yemeklerin içerisindeki mikroplar çok daha hızlı ürüyor. Yaz aylarında süt ürünlü veya salçalı yemekler yapmaktan kaçınılmalı. Daha çok zeytinyağlı sebze yemekleri yapılmalıdır. Kafein tüketimini olabildiğince azaltmalıyız. Tüketeceğimiz suların içerisine meyve, sebze ekleyebiliriz. Detoks suları yapıp tüketebiliriz" dedi.