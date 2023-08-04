Yaz aylarında varisi olanların yaşadığı zorlayıcı şikayetlere ve alınabilecek önlemlere dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, bütün bir yılın yorgunluğunun atılacağı tatillerin kabusa dönmemesi adına uyarılarda bulundu.

Sıcak havalar ile birlikte tüm insanlarda görülen damarların genişlemesi durumu, halihazırda varis hastalığından muzdarip kimseler için kaşıntı, ayakta şişlik, bacaklarda ağırlık ve yanma hissi, gece krampları ve ağrılar ile daha da sıkıntılı olabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Köksal, bunun nedeni ise zaten genişlemiş olan toplardamarların sıcakta daha da genişlemesi olduğunu belirterek, "Varis oluşumu açısından en önemli nedenler arasında ailevi yatkınlık, aşırı kilo ve geçirilmiş hamilelikleri sayabilir, bunun yanında bazı meslek gruplarının da çalışma koşullarından dolayı önemli nedenlerden bağımsız bu durumu yaşadığını söyleyebiliriz. Varis, hangi nedene bağlı ve hangi türde olursa olsun ciddi bir hastalık olarak ele alınmalı ve söz konusu şikayeterin varlığı durumunda muhakkak bir kalp ve damar cerrahına başvurulmalıdır” diye konuştu.

“VARİS BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ”

Dışarıdan estetik kaygılar ile görülenlerin buz dağının görünen yüzü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cengiz Köksal; görünmeyen damarda problem olup olmadığının ultrason ile anlaşılabildiğini söyledi.

İç varisin olmasının çok ciddi bir sorun olduğuna dikkati çeken Köksal, "İç toplardamarlarda pıhtı oturarak daha hayati risklere maruz bırakabilir. İç toplardamarlarda pıhtı oturması akciğerdeki damarları tıkayarak ölüme kadar gidebilen sorunlara yol açabilir. O nedenle varis ciddiye alınmalı, ihmal edilmemelidir" dedi.

Prof. Dr. Cengiz Köksal, günlük hayata uyarlanabilecek bireysel önlemleri ise şöyle sıraladı:

• Yaz aylarında aşırı sıcaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve mümkün olan her fırsatta ayakları yüksekte, vücut seviyesinde tutmak,

• Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi sporlara günün sıcaktan uzak uygun saatlerinde ağırlık vermek(Bu sporların sabah tok olarak yapılması çok önemlidir. Aç karına sabah spor yapmak riskli hastalarda kalp krizine neden olabilir.),

• Aşırı kilodan sakınmak,

• Hamilelik süresince eğer ailede de varis varsa mutlaka koruyucu varis çorabı giymek,

• Risk altında meslek grupları içinde yer alanların özellikle baldır kaslarını çalıştırmaları (Ayak altına hafif bir yükselti koyulabilir veya aralıklarla başparmak-topuğa basınç uygulanabilir - gaz pedalına basma gibi),

• Uzun yolculuklarda mümkün olan her fırsatta ayakları yüksekte tutmak başparmak-topuk egzersizleri yapmak,

• Yaz boyunca dar ve stretch pantolonlar yerine hafif ve bol kıyafetler tercih etmek,

• -Topuklu ve ayağı sıkan ayakkabı giymemek,

• -Sağlıklı beslenmek(meyve, sebze ağırlıklı beslenin).