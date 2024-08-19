Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.ANKARA (İGFA) - 30'u yerli 9'u ithal ürün olmak üzere toplam 39 ilacın geri ödeme kapsamına alındığının haberini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında, 1 adet grip aşısı, 3 adet immünglobulin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 2 adet kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve 3 adet antibiyotik bulunduğu bildirildi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

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Düzenleme 5 iş günü sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: igf