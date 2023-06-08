Opr. Dr. Tümer, sertleşme bozukluğuna yol açan faktörlerin başında stres, obezite (vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesi), sigara tüketimi, sağlıksız ve dengesiz beslenme, kronik hastalıklar, birtakım ilaçlar gibi nedenlerin bulunduğuna dikkat çekti.

Sertleşme bozukluğunda çeşitli tedavi alternatifleri bulunduğunu belirten Opr. Dr. Tümer, “SANKO Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümü’nde PRP (Platelet Rich Plasma - Plateletten Zengin Plazma) olarak bilinen trombositten zengin plazma tedavisini başarıyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Opr. Dr. Tümer, hastanın kanının santrifüj edilmesi (laboratuvarda ayırma yöntemi) sonucu yararlı trombositten (kan pulcukları) zengin kısmıyla elde edilen PRP’nin, penis (erkeklik organı) kenarından küçük iğne uygulanmasıyla gerçekleştirilen işlem olduğuna vurgu yaptı.

RP tedavisinin hafif veya orta derecede ereksiyon (sertleşme) sorunu olan erkeklerde uygulandığının altını çizen Opr. Dr. Tümer, tedavi yöntemine yönelik şu bilgileri paylaştı:

“PRP sıvısı, yoğun bir şekilde hücre yenileyen, hasarlı dokuları tamir eden ve hatta yeni damar oluşumunu indükleyen (başlatan) maddeleri kapsamaktadır.

Penis dokusuna enjeksiyonu takiben, içermiş olduğu maddeler vasıtasıyla doku hasarı tamir mekanizmalarını, immün (bağışıklık) yanıtı ile yeni damar oluşumu sonucu, ereksiyondan sorumlu kavernözal (kan damarları genişlemiş) yapıdaki hasarlı dokuların tamirini ve yeni damarsal yapılar oluşmasını sağlar.

Ereksiyon sorununu, bundan sorumlu dokuları onarıp yeniler, gerçek anlamda tedavi ederek, kişiyi yeniden iyi ve kaliteli bir ereksiyona kavuşturur.”

Faklı seans uygulamaları olsa da PRP’nin genellikle 4 seans olarak uygulanan tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Tümer, “Yaklaşık 6 ay kadar tedavisi devam etmekte. Hastanede yatış gerektirmediği için günübirlik tedavidir. Diğer sertleşme bozukluğu tedavileri ile kombine edilebildiğinden, diğer uygulamaların da etkinliğini artırabilmektedir” şeklinde konuştu.

“P-shot ya da gençlik aşısı şeklinde isimlendirilen PRP işleminin çok az yan etkisi olduğunu kaydeden Opr. Dr. Tümer, “PRP hastanın kendi kanından elde edildiği için doğal bir ilaç gibidir. İğne ile uygulandığından hafif morarma, yanma ve kızarıklıkla karşılaşılabilir” ifadelerini kullandı.

PRP işleminin, penis bölgesinde enfeksiyon ya da kanama bozukluğu olan hastalar açısından uygun olmadığını anımsatan Opr. Dr. Tümer, sertleşme bozukluğu sorunu bulunanlara SANKO Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümüne başvurmalarını önerdi.

Kaynak : PHA