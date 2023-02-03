Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahiplerine Şubat 2023’te toplam 12 milyon 324 bin TL ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan duyuruda Vakıf tarafından bu ay 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 11 milyon 940 bin TL, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve gazilerine toplam 384 bin TL ödeme yapıldığını belirtere Şubat 2023’de hak sahiplerine toplam 12 milyon 324 bin TL ödendiğini açıkladı.



Bu arada şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hak sahiplerine halen kişi başına aylık 4.000 TL ödeme yapıyor. Vakıf tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda halen toplam 3 bin 79 kişiye ödeme yapılıyor.



Öte yandan açıklamada, vakfın banka hesaplarına ilişkin de bilgi verildi. Vakfın, 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla toplamda 314 milyon 444 bin 222 lira 20 kuruşu bulunuyor.