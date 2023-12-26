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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı kapsamında PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda 12 asker şehit oldu, 15 asker ise yaralanmıştı. 4 kardeşin en küçüğü olan ve bakar Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın babası Engin ile annesi Ümmühan 4 gün önce umreye gittiği ve çocuklarının şehadet haberi üzerine döndükleri öğrenildi.

Dün gece geç saatlerde Hakkari'den askeri uçakla Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına getirilen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla memleketi Malatya'ya getirildi.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin cenazesi cenaze aracına konuldu. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze töreninin düzenleneceği Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Törene, babası Engin ile annesi Ümmühan, kardeşleri ve yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Öğle namazı sonrası Şehit Taşkın için düzenlenen cenaze törenin ardından askerin omuzlarında askeri cenaze aracına alındı. Şehit Taşkın'ın cenazesi töreninin ardından Garnizon Şehitliğine tekbirler eşliğinde götürüldü. Binlerce kişinin katıldığı törende teröre lanet sloganları atılırken gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kaynak : PHA