Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 10'uncu kilometresinde Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uygulama noktası oluşturuldu.

Polis ekipleri tarafından Gölbaşı'ndan Malatya yönünde ilerleyen plakası ve sürücüsü açıklanmayan otobüs durduruldu. Otobüste yapılan aramada durumundan şüphelenerek indirilen V.K. ve O.T., üzerinde yapılan aramada 36,61 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu muhafaza altına alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Kaynak : PHA