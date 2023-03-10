Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya dayanarak alacağı ve bugün açıklayacağını duyurduğu kararla 2023 seçimlerine ilişkin süreç de başlamış olacak.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti.

Bugün alacağı kararla seçim tarihi, resmi olarak netleşmiş olacak.

Ardından 2023 seçimi için süreç başlayacak ve takvimi Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek.

HEM CUMHURBAŞKANI, HEM DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen hem Cumhurbaşkanı, hem de milletvekili seçecek.

YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart'tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

Nisan'ın ilk haftası Cumhurbaşkanlığı aday listelerinin YSK tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor.

Seçime ittifak ile girecek partiler, YSK'ya ittifak protokollerini teslim edecek. 8 Nisan'da ise milletvekili aday listelerinin YSK'ya verilmesi öngörülüyor.

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların da seçim kararıyla 7 gün içinde istifa etmesi gerekiyor.

Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından itirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında da Resmi Gazete'de aday listelerinin yayımlanmasıyla propaganda dönemi başlayacak.

Bu arada deprem dolayısıyla farklı şehirlere gitmek zorunda kalanlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.