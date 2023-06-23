Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP ile birleştiklerini açıkladıANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleştiğini açıkladı.

Türkiye Değişim Partisi'nin bugün olağanüstü genel kurulunu yaparak CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar verildiğini ifade eden Sarıgül, "Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir" dedi.

Sarıgül, "Aldığımız bu kararla TDP tarihe karışmamış, CHP’nin tarihiyle bütünleşerek demokrasi tarihimizin gurur sayfasında yerini almıştır" ifadelerini kullandı.