Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEP 394 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 15 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye erleri tarafından minibüste sıkışan yaralıları çıkartarak hazırda bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar Çelikhan ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA